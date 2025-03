Déclinaison trail routier sportif de la nouvelle plateforme qui sert aussi de base à la nouvelle Panigale V2, et qui donnera aussi vraisemblablement les futurs Monster et DesertX 2026, la Ducati Multistrada V2 2025 est beaucoup plus moderne que les précédentes Multistrada bicylindres.

Conçue à la manière des V4 (moteur porteur et cadre coque aluminium), son V twin ouvert à 90° perd en cylindrée et en complexité mécanique de la distribution (plus de commande desmodromique des soupapes ni courroies de distribution crantées) mais gagne en technologie (calage variable des arbres à cames d’admission) et en rendement (maintien du couple maxi et légère augmentation de puissance).

Ce qui est nouveau ? Les sensations moteur à bas et mi-régimes sont atténuées au profit de la puissance dans les tours et du régime maxi, et l’allégement obtenu dope l’agilité dans des proportions très sensibles. Ce qui reste ? Un moteur plein, une commande des gaz irréprochable, un toucher de route toujours aussi ducatesque, une ergonomie encore améliorée et une électronique de pointe intuitive et efficace.

En revanche, quelques lacunes d’équipement comme la protection imparfaite, l’absence de poignées chauffantes de série et de volets d’obturation des canaux de ventilations qui canalisent l’air froid sur les tibias gâchent quelque peu l’expérience, et font un peu tache au moment de sortir le carnet de chèque, d’autant plus que les intervalles de « grosses » révisions sont moindres que sur la gamme V4.

La Multistrada V2 n’en reste pas moins une machine aboutie, et nous avons hâte de découvrir les prochaines générations de DesertX, avec ce même moteur et 15 kg moins !

Caradisiac a aimé