La Yamaha MT-07 Y-AMT 2025 est une toute nouvelle MT

Cette MT-07 Y-AMT profite d’un comportement distinct par rapport à sa sœur quasi jumelle (la standard). Sur route, l’efficacité redoutable de son moteur et de sa partie cycle en font une moto à la fois simple et performante, que le Y-AMT permet d'exploiter de manière optimale et économique en carburant. Comptez environ 5l/100 km sans ménagement aucun (plus de 250 km avec un plein). Seul le réglage de l’amortisseur arrière semble pouvoir perturber la trajectoire sur le revêtement inégaux, et la selle trop ferme déranger sur les longs trajets. Franchissant un nouveau cap, le best seller japonais conserve une formule basée sur son excellent moteur CP2, auquel il greffe une boîte de vitesses automatisant et optimisant le passage des rapports. Voulu plus efficace qu’un Shifter, le Y-AMT hérite des mêmes écueils que ce dispositif, principalement liés des à-coups dus à la coupure moteur imposée pour enclencher le rapport suivant ou précédent. Il est également soumis aux limitations de la mécanique de boîte de vitesses et à celles de la sécurité en matière de rétrogradage, réduisant d’autant son agrément par rapport à la version optimisée de la MT-09 (grâce à une centrale inertielle et au moteur CP3). Pour autant, on adopte rapidement les bons réflexes et les bonnes allures pour rouler à tout rythme, tandis que l’on se surprend à être particulièrement véloce et précis à son guidon.

La plupart du temps, la MT-07 Y-AMT affiche donc une douceur efficace tout en se montrant moins « tripante » que par le passé ou qu’une version à boîte standard. Plus linéaire, elle affiche comme une maturité et une fausse sagesse : celle des ados sûrs d’eux et de leur invincibilité. S’il est désappointant pour les détenteurs de permis A de ne pas avoir à se servir des membres côté gauche, les appuis ainsi permis et le report de concentration offert ont tout leur intérêt. Cette petite moto agile et performante propose une option intéressante pour les pros de la gâchette, qui n’hésiteront pas à tirer franc en évitant aisément de tirer tout droit. Ce qu’elle a perdu en démonstrativité, la nouvelle mouture du roadster de moyenne cylindrée Yamaha l’a gagné en efficacité pure. Et les petites imperfections du Y-AMT devienent rapidement l'occasion de se faire remuer un peu et sans danger aucun. Mais est ce encore une MT-07, cette version ? Là est la question, tant il est une drôle d'idée de baisser le niveau de folie quand justement c'est ce qui plaît sur ce modèle et ce qui a fait son succès.

Reste à trouver une clientèle du côté des permis A2 ou A, et surtout des permis A automatique, qui n’auront pas les aspects pratiques d’un scooter, mais profiteront de l’agrément et de l’ergonomie d’une moto bien équipée et abordable, simple d'utilisation et bonne à tout faire, proposée 8 499 € en mars 2025 hors options. Dorénavant, il est possible d’hésiter entre une Honda CB650 eClutch et la nouvelle MT-07 Y-AMT. Et vous, que choisiriez vous ?

Caradisiac a aimé