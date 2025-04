Zontes 703 F : avec un T comme Trail, Touring et Trois cylindres ou avec un A comme Advendure, A découvrir et Attachante ?

GD France, importateur de Zontes pour notre territoire, dispose à présent d’une gamme en plein essor, fournie par une marque particulièrement dynamique. La 703 F est une bonne moto. Un peu à l’ancienne, mais dans un corps de moderne et avec un équipement à jour.

À l'ancienne ? L’accélérateur par câble rappelle les sensations d’antan et que l’électronique ne fait pas tout, mais qu’elle peut simplifier les opérations et aider à coordonner les assistances. Des béquilles simples, en l’occurrence, laissant beaucoup de marge et de liberté, donc de possibilités de contrôle, hormis un ABS interventionniste à l’arrière. Certes, il faudra parfois prendre son mal en patience lors d’accélérations sur les régimes intermédiaires, ou cravacher un peu les chevaux dynamiques en jouant d’une boîte douce et exempte de reproches pour tirer le meilleur d’un moteur bien né. Lui aussi ne manquera pas de partager les avis. Il ne se livre pas immédiatement, pas aisément, et se comprend au fil du temps comme dans toute belle relation. À l’image de ce qu’il exige lors de son rodage en ne permettant que progressivement de dépasser certains régimes moteur jusqu’à ce qu’il atteigne 1 001 km. Pour autant, une fois libéré, le bénéfice est réel sur la conduite et les bonnes sensations au rendez-vous. Homogène et rigoureuse, confortable et agile à défaut d’être svelte, la 703 F Adventure comme la Touring, ont de gros arguments pour plaire, à commencer par un look certes clivant, mais particulièrement valorisant et moderne, un moteur véritablement agréable et un niveau d’équipements utiles des plus convaincant. Certes, la finition n’est pas aussi bonne que celle d’un modèle japonais, notamment au niveau des plastiques des commodos, par exemple, mais l’ensemble affiche une cohérence jusque dans sa partie cycle de qualité. Pas de mauvais choix entre la Tournig et la Adventure, juste une orientation plus ou moins routière et un choix de taille de roue influant sur le comportement en virage et bien entendu sur la maniabilité. N’en demeure pas moins qu’à 7 999 €, elle constitue un bel investissement, risqué si l’on ose, mais pouvant être payant à plus ou moins long terme.

Quant à savoir s’il est bon, le temps seul le dira. Au moins bénéficie-t-on de 3 ans de garantie pour les pièces et deux ans pour la main-d’œuvre. Oseriez-vous ?

Caradisiac a aimé

Le moteur impressionnant de souplesse

La partie cycle très réussie

Le tarif au vu de la prestation et de l'équipement Caradisiac n'a pas aimé La commande de feux de route !

La forme de la bulle, perfectible

Le manque d'image de Zontes auprès du grand public

Zontes 703 F Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Zontes 703 F