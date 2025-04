Zontes 703 F : avec un T comme Trail, Touring et Trois cylindres ou avec un A comme Advendure, A découvrir et Attachante ?

Lors de ce test grandeur nature, nous avons eu en mains les deux versions de la Zontes 703 F. Une seule a cependant évolué dans les chemins : la Adventure. Plus appropriée à l’exercice de par sa monte pneumatique, mais surtout grâce à sa roue avant de 21 pouces, elle ne démérite pourtant pas une fois sur le bitume. La position de conduite plus relevée et plus dominante donne l’impression de disposer d’une moto un peu plus haute, ce que confirme la garde au sol des repose-pieds, plus difficiles à faire frotter. Autre incidence de la roue avant plus grande : un peu plus d’inertie à vitesse modérée la rendant moins maniable que la Touring, mais plus agile. Surtout, les corrections de trajectoire en sortie de courbe sont aisées et visent à ramener la moto à l’intérieur de la courbe, là où sa sœur de rang est plus naturelle et plus intuitive, mieux posée également. Pour le reste, le comportement est similaire ou presque, avec un rayon de braquage court et un équilibre de premier ordre. Certes le poids est présent, mais il ne se fait pas sentir plus que de raison en roulant, gage d’une partie cycle réellement bien étudiée et bien née. Disons que la version 19/17 pouces profite de plus de neutralité et d’une stabilité renforcée par la largeur supérieure des pneumatiques, tandis que les suspensions réglables officient dans les deux cas avec délicatesse sur les revêtements les plus variés.

Repousser les limites

Souples tout en restant fermes lorsque nécessaire, elles profitent pleinement d’un débattement de 180 mm pour revendiquer un comportement de trail : un enfoncement plus prononcé lors des freinages et des grosses accélérations. Le freinage, justement, réclame un réglage pour être pleinement efficace. D’une part, le levier doit être éloigné pour redonner de la constance et ce la consistance, d’autre part, désactiver l’ABS (uniquement à l’arrière : réglage Off Road), permet déjà d’oublier son intervention précoce et de retrouver un meilleur contrôle en phase de conduite sportive. Bien dimensionnés, les éléments J.Juan, filiale de Brembo, font montre de bonnes performances, les étriers avant allant jusqu’à permettre de repousser très loin les limites de déclenchement de l’anti blocage. Équilibré, dosable, le dispositif répartit efficacement les pressions et se montre à la portée de tous.

Le confort sans la protection ?

Le niveau de confort est bon, y compris côté de la selle, un élément monobloc à l’accueil agréable, mais au recul un peu juste pour les plus grands gabarits, du fait de « l’étage » passager. Pour sa part, la bulle manque de largeur pour éviter les remontées d’air dans le casque et un flux sur le torse (les bottes semblent aussi prendre un peu l'air), tandis qu’elle épargne bien de la pression et remonte haut, proposant d’abriter jusqu’au regard sous sa ligne supérieure. Point positif : on respire. Point négatif : c’est sonore et ça remue lorsque l’on approche l’allure autoroutière ! Justement, sur ruban tarifé, le compteur affiche 130 km/h alors que l’on titille les 6 000 tr/min en 6 (zone rouge à 10 000 tr/min). N’attendez pas de ce trois cylindres qu’il se montre trop vaillant à la reprise entre 4 et 6000 tr/min, justement, sur les derniers rapports, zone de relatif calme où il semble privilégier la douceur et l’enroulage pépère à toute réaction vigoureuse. Du moins dans certaines circonstances. Les sensations, on peut les trouver par ailleurs. Notamment en mode Sport, lequel impose de par sa réactivité de tendre les gaz pour éviter les à-coups à l’accélération comme à la décélération, où il fait montre d’un enthousiasme forcené ! Sur route, passe encore, en Off Road, ce côté brouillon rédhibitoire fait que l’on utilise le mode E, à la fois plus doux et plus cohérent, jouant admirablement bien sur le couple et permettant de belles dérives contrôlées autant que d’excellentes sensations.

Souplesse et rigueur, force et courage

Ce moteur dispose quoi qu’il en soit d’une personnalité très agréable. Du répondant en bas, de belles envolées, notamment dans le dernier tiers de compte-tours, permettent d’alléger le train avant sans forcément le soulever, notamment du fait d’un empattement d’au minimum 1 550 mm pour la Touring et au maximum 1 565 mm sur l’Adventure. N’oublions pas une géométrie misant sur la sérénité et bien entendu un anti patinage là encore très tolérant (et désactivable). Surtout, ce bloc inédit est d’une redoutable souplesse mécanique. Il est ainsi possible de se laisser pousser par le couple en 5 ou en 6 aux alentours de 30 à 35 km/h, le tout sans aucune réclamation de sa part. Feutré, onctueux, il s’accommode avec plaisir de montées en régime volontaires et non linéaires, tout juste amoindries dans la fameuse zone des 5 000 tr/min (avant et après). Il s’agit d’un moteur que l’on exploite et que l’on titille volontiers, en acceptant un épiphénomène. Une de ces mécaniques que l’on apprend, que l’on savoure pour ses qualités multiples, dont une interprétation agréable de ce que peut être un trail : une moto performante qui n’aurait rien d’excessif dans l’absolu, mais plutôt une force exploitable, une puissance raisonnable et adaptée, parfois tranquille, certes, dont on s’accommode volontiers. D’autant plus qu’il chante clair et bien, ce trois cylindres ! Et il chauffe, aussi, un peu, selon nos observations à l'arrêt.

Off Road

Bien évidemment, un trail, qui plus est s’appelant Adventure, se doit d’avoir de l’autonomie et des capacités en off road. Pour ce qui est du premier point, Zontes affirme une consommation de l’ordre de 4,3 l/100 km, soit de quoi parcourir plus de 500 km en théorie avec les 22 litres du réservoir. Sur le terrain, l’appétit est plus important, tout en restant plutôt raisonnable. Supérieur à 5,4 l/100 sur route, il pointe à plus de 7,5 l/100 km dans les chemins où l’on exploite principalement les 3 voire 4 « premiers » rapports. Pas de quoi dépasser un quart de jauge lors de notre essai cela dit. Prometteuse, donc, la 703 F. Et pour ce qui concerne les capacités « tout terrain », disons qu’elle se comporte là encore de manière très agréable et sans histoire.

Les suspensions font bon ménage avec les ornières et les cailloux en tous genres, tandis que l’on franchit sans encombre les bosses, pouvant même s’envoyer quelques sauts raisonnables sans que la béquille centrale ne bronche (bien retenue).

Décoller n’est pas si aisé au vu du poids, mais on se sert de n’importe quel appel comme prétexte pour se faire plaisir. Certes, le trois cylindres ne semble pas destiné à cet usage, mais le terrain donne tort à de nombreux pronostics. Non seulement la Zontes se montre à la fois simple et prévisible dans ses réactions, mais elle nous est également apparue très efficace, permettant de franchir des obstacles naturels de bonne taille. Une fois encore, son moulin surprend dans le bon sens du terme en affichant une rondeur particulière et un caractère très exploitable, avec juste ce qu’il faut de force et de nervosité. Aisé à doser, il met immédiatement en confiance et permet d’exploiter le Shifter à la montée aussi bien qu’on le ferait sur route.

La conduite debout est une formalité, tandis que le réservoir écarte modérément les jambes tout en permettant de trouver de bons appuis. Sa forme est décidément bien étudiée.