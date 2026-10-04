Essai Kymco X-Tera 350 : VRAI aventurier ou simple scooter de ville ?

3. L’avis de la rédaction sur le Kymco X-Tera 350
Belle et bonne réalisation profitant d’un niveau de finition et d’équipement très intéressants, surtout au regard de son tarif de 5 499 € en septembre 2026, le X-Tera de Kymco fait honneur à la marque une fois sur route. Amusant autant que stable, vif de direction comme de moteur, réellement performant pour un 350, et bien posé au sol, avec une vitesse de pointe pouvant dépasser les 150 km/h compteur, seul son amortissement ferme et ses pneumatiques peu diserts semblent pouvoir limiter la conduite sportive ou engagée. Et encore, on peut exploiter à fond la garde au sol lorsque réellement à l’aise et sur bon revêtement. Certes moins protecteur qu’un GT, surtout sur l’extérieur du buste et au niveau de sa bulle étroite, il propose tout de même des variations de position de conduite permettant d’oublier son plancher haut perché, lequel induit une posture assise avec des genoux très relevés. De quoi apprécier pleinement la proposition qu’il fait en se démarquant singulièrement des autres scooters de la gamme Kymco et même des concurrents : Honda ADV 350 (6 649 €), le plus directement visé par ses caractéristiques, suivi de Zontes 368 G ETC (5 899 €) ou encore Voge SR 450 X (6 795 €).
Si nous ne voyons pas conduire debout à son guidon (alors trop bas) ou même rouler de manière engagée dans des chemins accidentés, notamment du fait du débattement limité de ses suspensions et de ses pneumatiques, on apprécie sur route son niveau de confort de selle et sa rigueur aux allures légales, tout comme son autonomie élevée rendue possible par un grand réservoir. Bien que pesant moins de 200 kg, on sent encore le poids se manifester dans les courbes rapides, tandis que son niveau d’électronique est à la fois simple et bon. Fort d’un package d’équipement auquel il ne manque que des indications de consommation pour être complet, et sans que l’instrumentation connectée ne soit un manque en ce qui nous concerne, la prestation globale du scooter est appréciable. Surtout une fois que l’on considère une garantie de 5 ans rassurante et l’image de Kymco sur le territoire français, ainsi que son réseau bien établi.
|Kymco X-Tera 350
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Caradisiac a aimé
- La motorisation pêchue
- Le freinage à la hauteur
- La bulle électrique
- Le rapport prix/équipement/prestations
Caradisiac n’a pas aimé
- L’amortissement ferme et à petit débattement
- La protection latérale moins efficace que sur un GT
- Les pneumatiques retournant peu d’informations sur leur grip
- Les témoins lumineux peu lisibles
La fiche technique du Kymco X-Tera 350
|
Moteur
|
Modèle 2027
|Type
|Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5 +
|Cylindrée
|321 cm3 (75,3 x 72 mm)
|Puissance
|27,9 ch (20,5 kW) à 7.000 tours/minute
|Couple
|30,8 Nm à 5.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Automatique, centrifuge
|Boîte de vitesses
|-
|Transmission finale
|CVT, courroie trapézoïdale à variateur de vitesse automatique
|
Partie cycle
|Cadre
|Tubes d’acier haute résistance
|Longueur
|2.200 mm
|Largeur
|876 mm
|Empattement
|1.563 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|805 mm
|Poids
|195 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche télescopique inversée de 35 mm, débattement 120 mm
|Suspension arrière
|Deux amortisseurs hydrauliques réglables en précharge, débattement 110 mm
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Disque de frein avant Wave de 260 mm, ABS Bosch double canal
|Frein arrière
|Disque de frein arrière de 240 mm, ABS Boschdouble canal
|Roues
|Jantes alliage, avant 3.50x15 «, arrière 4.50x14 »
|Pneu avant
|120/70-15
|Pneu arrière
|140/70-14
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|2 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|Coffre de 32 litre éclairé sous la selle
|Ecran
|Compteur TFT 7 pouces
|Prise
|Deux ports USB-A et USB-C
|Application mobile
|Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|14 litres
|Coloris
|Vert mat, gris, noir mat
|Prix
|5.499 euros
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