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Essai Kymco X-Tera 350 : VRAI aventurier ou simple scooter de ville ?

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

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3. L’avis de la rédaction sur le Kymco X-Tera 350

 

Essai Kymco X-Tera 350 : VRAI aventurier ou simple scooter de ville ?

Belle et bonne réalisation profitant d’un niveau de finition et d’équipement très intéressants, surtout au regard de son tarif de 5 499 € en septembre 2026, le X-Tera de Kymco fait honneur à la marque une fois sur route. Amusant autant que stable, vif de direction comme de moteur, réellement performant pour un 350, et bien posé au sol, avec une vitesse de pointe pouvant dépasser les 150 km/h compteur, seul son amortissement ferme et ses pneumatiques peu diserts semblent pouvoir limiter la conduite sportive ou engagée. Et encore, on peut exploiter à fond la garde au sol lorsque réellement à l’aise et sur bon revêtement. Certes moins protecteur qu’un GT, surtout sur l’extérieur du buste et au niveau de sa bulle étroite, il propose tout de même des variations de position de conduite permettant d’oublier son plancher haut perché, lequel induit une posture assise avec des genoux très relevés. De quoi apprécier pleinement la proposition qu’il fait en se démarquant singulièrement des autres scooters de la gamme Kymco et même des concurrents : Honda ADV 350 (6 649 €), le plus directement visé par ses caractéristiques, suivi de Zontes 368 G ETC (5 899 €) ou encore Voge SR 450 X (6 795 €).

Si nous ne voyons pas conduire debout à son guidon (alors trop bas) ou même rouler de manière engagée dans des chemins accidentés, notamment du fait du débattement limité de ses suspensions et de ses pneumatiques, on apprécie sur route son niveau de confort de selle et sa rigueur aux allures légales, tout comme son autonomie élevée rendue possible par un grand réservoir. Bien que pesant moins de 200 kg, on sent encore le poids se manifester dans les courbes rapides, tandis que son niveau d’électronique est à la fois simple et bon. Fort d’un package d’équipement auquel il ne manque que des indications de consommation pour être complet, et sans que l’instrumentation connectée ne soit un manque en ce qui nous concerne, la prestation globale du scooter est appréciable. Surtout une fois que l’on considère une garantie de 5 ans rassurante et l’image de Kymco sur le territoire français, ainsi que son réseau bien établi.

 

Kymco X-Tera 350
Look
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Design
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Aspects pratiques
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Position de conduite
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
Sonorité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité de suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
Prix d’achat
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport qualité/prix
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7

 

Caradisiac a aimé

  • La motorisation pêchue
  • Le freinage à la hauteur
  • La bulle électrique
  • Le rapport prix/équipement/prestations

Caradisiac n’a pas aimé

  • L’amortissement ferme et à petit débattement
  • La protection latérale moins efficace que sur un GT
  • Les pneumatiques retournant peu d’informations sur leur grip
  • Les témoins lumineux peu lisibles

 

 

La fiche technique du Kymco X-Tera 350

Moteur

Modèle 2027
Type Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5 +
Cylindrée 321 cm3 (75,3 x 72 mm)
Puissance 27,9 ch (20,5 kW) à 7.000 tours/minute
Couple 30,8 Nm à 5.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant
Mode de conduite -

Transmission

  
Embrayage Automatique, centrifuge
Boîte de vitesses -
Transmission finale CVT, courroie trapézoïdale à variateur de vitesse automatique

Partie cycle

  
Cadre Tubes d’acier haute résistance
Longueur 2.200 mm
Largeur 876 mm
Empattement 1.563 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 805 mm
Poids 195 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche télescopique inversée de 35 mm, débattement 120 mm
Suspension arrière Deux amortisseurs hydrauliques réglables en précharge, débattement 110 mm
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Disque de frein avant Wave de 260 mm, ABS Bosch double canal
Frein arrière Disque de frein arrière de 240 mm, ABS Boschdouble canal
Roues Jantes alliage, avant 3.50x15 «, arrière 4.50x14 »
Pneu avant 120/70-15
Pneu arrière 140/70-14

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 2 ans

Pratique

  
Capacité emport Coffre de 32 litre éclairé sous la selle
Ecran Compteur TFT 7 pouces
Prise Deux ports USB-A et USB-C
Application mobile Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 14 litres
Coloris Vert mat, gris, noir mat
Prix 5.499 euros

 

 

 

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