Essai Kymco X-Tera 350 : VRAI aventurier ou simple scooter de ville ?

Belle et bonne réalisation profitant d’un niveau de finition et d’équipement très intéressants, surtout au regard de son tarif de 5 499 € en septembre 2026, le X-Tera de Kymco fait honneur à la marque une fois sur route. Amusant autant que stable, vif de direction comme de moteur, réellement performant pour un 350, et bien posé au sol, avec une vitesse de pointe pouvant dépasser les 150 km/h compteur, seul son amortissement ferme et ses pneumatiques peu diserts semblent pouvoir limiter la conduite sportive ou engagée. Et encore, on peut exploiter à fond la garde au sol lorsque réellement à l’aise et sur bon revêtement. Certes moins protecteur qu’un GT, surtout sur l’extérieur du buste et au niveau de sa bulle étroite, il propose tout de même des variations de position de conduite permettant d’oublier son plancher haut perché, lequel induit une posture assise avec des genoux très relevés. De quoi apprécier pleinement la proposition qu’il fait en se démarquant singulièrement des autres scooters de la gamme Kymco et même des concurrents : Honda ADV 350 (6 649 €), le plus directement visé par ses caractéristiques, suivi de Zontes 368 G ETC (5 899 €) ou encore Voge SR 450 X (6 795 €).

Si nous ne voyons pas conduire debout à son guidon (alors trop bas) ou même rouler de manière engagée dans des chemins accidentés, notamment du fait du débattement limité de ses suspensions et de ses pneumatiques, on apprécie sur route son niveau de confort de selle et sa rigueur aux allures légales, tout comme son autonomie élevée rendue possible par un grand réservoir. Bien que pesant moins de 200 kg, on sent encore le poids se manifester dans les courbes rapides, tandis que son niveau d’électronique est à la fois simple et bon. Fort d’un package d’équipement auquel il ne manque que des indications de consommation pour être complet, et sans que l’instrumentation connectée ne soit un manque en ce qui nous concerne, la prestation globale du scooter est appréciable. Surtout une fois que l’on considère une garantie de 5 ans rassurante et l’image de Kymco sur le territoire français, ainsi que son réseau bien établi.

Kymco X-Tera 350 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Caradisiac a aimé

La motorisation pêchue

Le freinage à la hauteur

La bulle électrique

Le rapport prix/équipement/prestation s Caradisiac n’a pas aimé L’amortissement ferme et à petit débattement

La protection latérale moins efficace que sur un GT

Les pneumatiques retournant peu d’informations sur leur grip

Les témoins lumineux peu lisibles

La fiche technique du Kymco X-Tera 350