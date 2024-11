L'incroyable transformation d'un ancien pilote moto

L’histoire est pour le moins insolite.

Si vous suivez attentivement les différentes catégories du championnat du monde MotoGP, sans-doute vous souvenez-vous d’Axel Pons.

Fils de la légende espagnole Sito Pons, Axel Pons a débuté en catégorie 125 cm3 en 2008 avant de monter en 250 cm3 (2009), puis Moto2 en 2010. Une catégorie intermédiaire fréquentée jusqu’à sa retraite sportive en 2017 où il a pu croiser des rivaux comme Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Johann Zarco ou même Fabio Quartararo.

Suite à son retrait des circuits, l’ancien pilote espagnol est un temps devenu mannequin professionnel, avant d’opter pour un mode de vie radicalement différent.

Un changement de vie radical pour l'ancien pilote moto

Depuis trois ans, Axel Pons parcourt le monde pieds nus. Parti d’Espagne, il a rallié le Pakistan en 15 mois : « Quel était l’intérêt de vivre une vie à un rythme aussi rapide ? J’ai commencé à aller de plus en plus lentement, jusqu’à ce que je commence à parcourir le monde lentement, en appréciant les détails de la vie. Nous n’avions que le désir de parfaire l’union avec Allah ou Dieu, et c’est notre façon de prier et de pratiquer : marcher. »

Retrouvé par hasard dans une vidéo postée sur Youtube cet été, Axel Pons y explique son incroyable transformation, en quête de spiritualité. Un destin inattendu pour cet ancien grand espoir espagnol de la moto.