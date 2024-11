MotoGP : Quartararo et Zarco, bilan mitigé et perspectives pour 2025

Après une saison difficile en 2024, les pilotes Fabio Quartararo et Johann Zarco ont pris un moment pour réfléchir sur leur parcours et donner un aperçu de leurs attentes pour la saison prochaine. Alors que sur sa Yamaha Quartararo a terminé la saison en milieu de grille, Zarco, malgré une course compliquée à Barcelone, a continué d’apporter de la régularité à son équipe Honda.

Fabio Quartararo, confronté aux faiblesses persistantes de la Yamaha M1, a terminé la course de Barcelone en 11e position après avoir pris le départ en 10e place. Le Français a souligné les défis de la saison, notamment le manque de traction de sa moto, mais a aussi trouvé des éléments positifs. « C’était l’une de mes meilleures courses, même si le classement ne semble pas bon à première vue », a-t-il expliqué. Quartararo a mis en évidence les progrès réalisés avec son équipe et l’importance des ajustements faits au moteur. « Les règles de concession nous ont aidés. Tant que je serai chez Yamaha, il faut continuer dans cette direction », a-t-il ajouté. Toutefois, il ne s'attend pas à des miracles l'année prochaine, mais vise une progression constante pour pouvoir se battre pour des places dans le top 5, en se concentrant sur les petites améliorations nécessaires pour être compétitif.

Quant à Johann Zarco, il a également eu une fin de saison modeste mais stratégique, finissant 14e à Barcelone après avoir choisi un pneu arrière dur qui ne s’est pas avéré optimal pour lui. Néanmoins, Zarco a pris un ton positif : « ce n’est pas seulement une question de nombre et de résultat, c’est une question de stratégie », a-t-il déclaré. Il a reconnu les erreurs dans le choix des pneus, mais a souligné qu’il était satisfait de marquer des points et de voir les progrès réalisés avec la Honda. « Nous sommes au milieu du peloton maintenant, ce n’était pas le cas il y a peu », a-t-il conclu, exprimant sa confiance dans l’avenir avec le soutien de son équipe et du HRC.

Les deux pilotes ont également pris un moment pour féliciter Jorge Martin, le nouveau champion du monde. Quartararo a conseillé à Martin de profiter pleinement de son titre et de célébrer jusqu'à l’année prochaine. Zarco, quant à lui, a salué la régularité et la maturité de Martin, qui, selon lui, a mérité ce titre après une saison exemplaire.

Alors que la saison 2024 se termine, Quartararo et Zarco se préparent à de nouveaux défis en 2025, déterminés à surmonter les obstacles et à se battre pour des positions plus élevées au championnat.