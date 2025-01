La future Royal Enfield Himalayan 650 se dévoile plus en détail

Avec plus de 900 000 motos vendues en 2024, dont 78 000 hors de l’Inde, Royal Enfield poursuit son expansion à travers le monde, profitant notamment de sa nouvelle usine thaïlandaise pour augmenter sa capacité de production.

Saluée par tout le monde de la moto, la nouvelle génération de la Royal Enfield Himalayan sera ainsi rejointe prochainement par une version de plus forte cylindrée : l’Himalayan 650.

Et pour cela, la marque indienne n’aura pas à aller chercher bien loin, puisqu’on retrouvera au cœur du trail le moteur bicylindre de 650 cm3 déjà décliné en différentes versions après avoir été introduit sur les Interceptor et Continental GT.

La future Royal Enfield Himalayan 650 roule déjà

Un modèle capturé lors de phases de tests, dont les clichés assez explicites ont été relayés par nos confrères de Motorrad. L’occasion d’en apprendre plus sur cette future moto, promise à un bel avenir.

Outre la motorisation, sans surprise, le prototype de l’Himalayan 650 laisse entrevoir une touche rétro avec l’adoption d’un phare avant rond et des lignes générales quelque peu différentes de la version 450, plus arrondies.

Le trail adopte également des pièces inédites, comme un bras oscillant et un mono-amortisseur, et pioche dans des catalogues de marques reconnues avec des jantes Excel et des freins signés ByBre.

Espérée pour la fin d’année, la nouvelle Royal Enfield Himalayan 650 devrait être disponible courant 2026 dans les concessions de la marque.