Commercialisé en France, le Honda Monkey 125 est une référence sur le marché des « mini-motos ».

Avec son petit gabarit, son poids plume de 104 kg et son look rétro la petite 125 cm3 signée Honda est une proposition à part dans le catalogue du constructeur japonais.

Moto à faible volume pour Honda en Europe, le Honda Monkey connaît un véritable succès dans les pays asiatiques, et plus particulièrement en Thaïlande, où il profite régulièrement d’éditions spéciales.

La dernière d’entre elles est la Monkey FTR 125. Une petite moto qui s’inspire de l’emblématique FTR250 des années 1980 et de motos de flat track comme la Honda RS750, la moto qui a mis fin à la domination de Harley-Davidson au championnat AMA Grand National de flat-track.

Une véritable petite Honda de flat track

La Honda Monkey FTR 125 présentée en Thaïlande rend donc hommage à la FTR250 de 1986. À l’instar de son aînée, elle possède un cadre peint en rouge et une selle ornée du mot « Monkey » en jaune. Une plaque de numéro est fixée sur le pare-chaleur d’échappement, à droite de la selle, et une casquette surplombe le phare avant : une autre caractéristique typique des motos tout-terrain des années 1980. Autre détail, le logo Honda classique et son aile jaunes, un symbole qui a connu un essor mondial dès les années 1970. On retrouve aussi la livrée emblématique bleu, blanc et rouge du HRC.

En Thaïlande, cette petite Monkey au look délicieusement rétro est commercialisée 121 900 bahts, soit environ 3 200 euros selon le taux de change actuel.

Malheureusement pour nous, à l’instar des autres séries spéciales de la petite 125 cm3, elle ne devrait pas être commercialisée chez nous.