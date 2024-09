La Royal Enfield Interceptor passe en mode avion

Plutôt faite pour cruiser tranquillement avec ses 47 chevaux développés par le bicylindre de 650 cm3, la Royal Enfield Interceptor 650, n'est pas exactement la candidate idéale quand il s'agit d'affoler les chronos.

Avec son style rétro, ses gros carters et sa position de conduite droite, la Royal Enfield n'a en effet rien d'une sportive.

Pourtant, à la façon d'une Kawasaki H2 ou d'une Suzuki Hayabusa, une moto particulièrement prisée par les préparateurs pour ce genre de customisation, c'est bel et bien une Interceptor qui a été choisie par l'équipe de DoctorMotorcycle, dont la chaîne Youtube compte plus de 194 000 abonnés, tout de même, pour accueillir un turbo.

Une Royal Enfield Interceptor turbocompressée, mais pour quoi faire ?

Partageant tout le processus de développement et d'intégration du turbo sur la Royal Enfield, DoctorMotorcycle précise : « Nous avons utilisé un turbo Garrett GT12 authentique sur cette moto, avec 100 % de la construction réalisée en interne. Nous avons également installé un système d'injection eau/méthanol SNOW Performance sur la moto, et nous utilisons un mélange 50/50 d'eau et de méthanol. Il aurait été trop difficile d'installer le réservoir de méthanol fourni en raison de sa taille, donc nous avons fabriqué un réservoir en aluminium (qui sera anodisé), Le système turbo final fonctionne à 12 psi. »

Plus que la puissance brute, l'objectif de DoctorMotorcycle était d'améliorer l'accélération de la moto. On vous laisse découvrir le résultat.