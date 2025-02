La Royal Enfield Shotgun 650 prend des couleurs avec ICON

Inspirée de la préparation « Always Something » dévoilée lors de l'ultime édition du salon EICMA de Milan, Royal Enfield dévoile à présent une série limitée de sa Shotgun 650 réalisée en collaboration avec l'équipementier américain ICON Motorsports.

Une moto produite à seulement 100 exemplaires dans le monde, dont 25 sont réservés aux différents marchés européens, dont la France.

On retrouve une peinture spécialement pensée pour la moto indienne, avec des tons très colorés, du rouge, du bleu et du blanc, des jantes dorées, des autocollants spéciaux apposés sur le réservoir, le garde-boue et les carénages latéraux. La Royal Enfield Shotgun 650 ICON reçoit également des rétroviseurs placés en bout de guidon et une selle rouge.

Pour le reste, hormis ces quelques modifications esthétiques, la série limitée reste strictement identique au modèle de série, tant au niveau mécanique que de la partie-cycle.

Une déco exclusive pour la Royal Enfield Shotgun 650

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

« Notre collaboration avec ICON Motosports pour cette édition limitée illustre parfaitement le potentiel de customisation de la Shotgun 650. Elle célèbre la vision artistique et la passion du custom tout en repoussant la limite du possible avec les motos Royal Enfield. La moto « Always Something » d’ICON était un chef-d’œuvre. Nous sommes ravis d’en proposer une version, qui possède sa passion et son style, à notre communauté mondiale » a ainsi précisé Adrian Sellers, le directeur de la division custom de la marque indienne.

Réservable en ligne depuis seulement quelques minutes, la Royal Enfield Shotgun 650 Icon Edition est affichée à 8 390 euros, et vendue avec une veste ICON Motorsports reprenant les couleurs de la moto.