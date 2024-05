Le Ducati Scrambler prend des couleurs

Modèle « fun » et personnalisable, le Ducati Scrambler a trouvé sa place dans une famille Ducati où la performance fait partie de l’ADN sportif de la marque de Bologne.

La gamme Ducati Scrambler, arrivée sur le marché en 2015 et régulièrement renouvelée depuis, séduit toujours autant par ses nombreuses possibilités de personnalisation.

Un large catalogue auquel Ducati ajoute maintenant un kit de personnalisation spécialement créé en collaboration avec le duo italien Van Orton Design : des spécialistes de l’art numérique, fortement influencés par la culture pop des années 1980 et 1990.

Le kit de personnalisation Van Orton Design, commercialisé en édition limitée à seulement 50 exemplaires dans le monde se compose de plusieurs éléments qui viendront habiller la Ducati Scrmabler Icon et apporter une touche de couleurs sur le réservoir, les panneaux latéraux ou encore via des stickers à disposer sur la moto.

Cette première collaboration entre Ducati et le duo d’artistes italiens est réservable chez les revendeurs de la marque, et vendue 690 € (hors taxes et pose), sous forme d’une boîte spéciale aux graphismes spéciaux et comprenant le certificat d’authenticité des différents éléments.

De quoi rendre véritablement chaque moto unique.