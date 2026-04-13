Lancée en 2025, la nouvelle Honda CB1000 Hornet n’a pas un moment de tranquillité. Après un premier rappel mondial (y compris pour la version SP) en raison d’une consommation d’huile pouvant être excessive due à une mauvaise configuration interne du piston, le gros roadster japonais connaît de nouveau quelques turbulences.

L’alerte a été donnée par la NHTSA, l’autorité américaine de la sécurité routière, pour, cette fois, une durite mal positionnée pouvant se détacher sous la pression d’autres câbles et occasionner une fuite d’essence.

Si à ce jour aucun accident n’a été déploré suite à ce problème, il a malgré tout été bien identifié par le constructeur, qui a même décidé de stopper la commercialisation de la moto aux Etats-Unis il y a quelques semaines.

Les Honda CB1000 Hornet de nouveau rappelées en concessions

Cette erreur de conception qui touche tous les modèles produits dans le monde entier, soit plus de 12 000 machines, se résout rapidement en concession selon Honda France, qui devrait communiquer rapidement sur la procédure à suivre auprès de ses clients.

L’intervention effectuée gratuitement en concession, d’une durée d’environ trente minutes selon Honda France, consistera en une vérification du positionnement de la durite incriminée, et si besoin de la correction de sa position et l’ajout d’une fixation complémentaire.

Un second petit couac pour la Honda CB1000 Hornet qui ne devrait malgré tout pas entacher la réputation de sérieux du constructeur japonais, qui a pris les choses au sérieux et des dispositions pour remédier au problème.