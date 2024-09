Le Honda CT125 Hunter Cub en route pour l'Europe ?

Dévoilée sous forme de concept en 2019, la Honda CT125 est une vraie curiosité sur le marché. Cette petite 125 cm3 qui mixe les styles scrambler, trail voire scooter, est commercialisé en Asie depuis 2020.

Honda vient de présenter en Thaïlande, là où elle est fabriquée, sa dernière mise à jour avec le millésime 2025.

On retrouve le petit monocylindre de 123 cm3 à deux soupapes qui délivre 9 chevaux à 6 250 tr/min et offre un couple maxi de 10,7 Nm à 4 750 tr/min, sa boîte à quatre rapports et sa transmission avec embrayage automatique centrifuge.

Pesant seulement 118 kg et dotée d’un réservoir de 5,3 litres, la Honda CT125 Hunter Cub se veut accessible malgré une hauteur de selle tout de même annoncée à 800 mm.

Pour 2025, la 125 cm3 Honda profite notamment de mises à jour concernant son moteur et son échappement. Le constructeur annonce même une amélioration de la consommation de carburant qui, selon les chiffres communiqués, passe de 1,57 à 1,49 litre/100 km. Des ajustements qui rendent désormais la CT125 conforme à la nouvelle réglementation Euro5+ qui est entrée en vigueur cette année, et sera obligatoire dès 2025 pour toutes les motos neuves.

Disponibles en deux nouveaux coloris : Pearl Sugar Cane Beige et Pearl Smokey Grey, la Honda CT125 Hunter Cub reste aussi déclinée en rouge.

Commercialisée en Thaïlande l’équivalent d’environ 2 320 €, la Honda CT125 Hunter Cub est éligible pour être commercialisée en Europe. De quoi l’imaginer intégrer le catalogue des modèles Honda disponibles sur le marché européen ? Si la possibilité existe, il faudra sans doute attendre les salons de l’automne (EICMA et Intermot) pour avoir la réponse.