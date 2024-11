Le scooter Yamaha Nmax 125 arrive avant la fin de l'année à partir de 3 599 euros

Benjamin de la gamme des scooters urbains Yamaha Max, le Nmax 125 profite pour 2025 d'un style retravaillé et de caractéristiques héritées de la star du marché des maxi-scooters, le Tmax.

Développé avec la technologie Blue Core de Yamaha, le moteur désormais conforme à la norme Euro5+ de 125 cm³ est équipé de la technologie Start & Stop qui minimise la consommation de carburant pour réduire les émissions polluantes comme le coût à l'usage (réservoir de 7,1 litres pour une autonomie d'environ 300 km).

Le millésime 2025 du Nmax est aussi doté de nouveaux phares avant à double optique avec clignotants LED intégrés et d'un feu arrière avec feux à LED, alors que son design revu apporte une touche de sportivité, avec un carénage inédit et une bulle sport.

Le petit scooter urbain dispose également d'un rangement sous la selle qui peut accueillir un casque, d'une boîte à gants étanche, d’une instrumentation LCD de 4,2 pouces connectée via l’application Yamaha MyRide, d’un système « Smart Key » et d’une prise USB-C.

Le Yamaha Nmax 125 2025 sera disponible en concession à partir de la fin du mois de décembre prochain, au tarif de 3 599 € et en deux coloris : noir et blanc. Un tarif identique à celui du précédent millésime.

Une déclinaison Tech Max pour le "petit" Yamaha Nmax 125

Pour la première fois, le Yamaha Nmax 125 est aussi décliné dans une version Tech Max. Une version dont le tarif n’a pas encore été annoncé et qui reprend l'ensemble des nouveautés apportées au millésime 2025 du Nmax.

Elle y ajoute un écran TFT multi-thèmes, connecté et couleur de 4,2 pouces avec de nombreuses fonctionnalités, y compris la navigation Garmin gratuite et une selle biplace de qualité supérieure qui intègre un revêtement spécial en similicuir noir associé à des surpiqûres dorées et des détails aspect daim.