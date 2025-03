Niort: une cinquantaine de machines le 29 mars aux enchères

Et du côté des gros cubes?

Cette Puche SG 250 cm3 de 1956 est complète et disponible avec sa carte grise normale (estimation entre 1 300 et 1 800 euros). Son compteur affiche 66 140 kilomètres et elle est à restaurer entièrement.

Les amateurs de scooters pourront tenter leur chance sur ce Vespa ACMA dans une cylindrée qui vous obligera à avoir le permis gros cube (150 cm3). Son estimation a été fixée entre 2 000 et 3 500 euros. Il a un peu plus de 60 000 kilomètres et sa restauration est ancienne.

Du côté des machines plus récentes, cette Harley-Davidson Dyna Glide de 2006 vous tend son guidon "cornes de vache". Il s'agit d'une version 35ème anniversaire, une série limitée à 3 500 exemplaires. Celui-ci porte le numéro 3 406. Elle semble être en très bon état. Avec plusieurs accessoires et son contrôle technique, elle attend entre 10 000 et 12 000 euros pour changer de main.

On termine avec une machine française, à savoir une BPS GS 240 cm3 de 1982 équipée d'un moteur Rotax. Son estimation est proposée entre 900 et 2 000 euros. Elle est vendue dans l'état à restaurer. Des précisions seront sûrement apportées lors de la vente car elle est annoncée avec carte grise en début de description et sans carte grise à la fin.