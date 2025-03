Niort: une cinquantaine de machines le 29 mars aux enchères

Ce samedi 29 mars, ce sont pas moins de cent vingt-quatre lots qui seront mis aux enchères par la SARL Deux-Sèvres Enchères & Expertises. Côté motos, elles seront une cinquantaine à vous attendre. Ce sont principalement des petites cylindrées plus ou moins anciennes qui seront proposées.

La vente commencera à 14 heures et sera diffusée en direct sur le site interencheres.com

Les frais et les conditions de la vente

Les frais de vente pour cette vacation seront de 20 % du montant de l'adjudication. Si vous enchérissez en live, un supplément de 3,6 % TTC sera appliqué sur les objets. Pour les véhicules, c'est un forfait de 48 euros TTC qui sera rajouté. Enfin, pour les véhicules disposant d'un contrôle technique, il faudra également vous acquitter de la somme de 109,54 euros.

Les machines jusqu'à 125 cm3

De nombreux cyclos seront disponibles lors de cette vente à des estimations assez correctes. Ce BB Peugeot estampillé "Griffon" (marque rachetée par Peugeot) dans son jus est estimé entre 250 et 500 euros. Il est à redémarrer et l'acheteur devra s'occuper des démarches pour obtenir un titre de circulation.

Pas de souci pour cette 125 cm3 New Map de 1952 puisqu'elle possède sa carte grise. Elle est à remettre en route. Même si sa restauration est ancienne, elle est encore bien présentable (estimation entre 800 et 1 200 euros).

Ici, c'est une réalisation artisanale sur la base d'un Honda Amigo qui est proposée entre 150 et 300 euros. Un side-car réalisé sur la base d'une voiture à pédales est livré avec.

On reste chez Honda avec cette SL 125 cm3 de 1972 complète mais à redémarrer (estimation entre 800 et 1 400 euros). Son compteur affiche 34 173 kilomètres et elle possède sa carte grise normale. L'acheteur devra s'occuper de faire le contrôle technique pour pouvoir faire changer les papiers.

On se retrouve page suivante pour découvrir les grosses cylindrées de cette vente.