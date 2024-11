Vente à Lanvollon: des résultats décevants

Notre sélection dans la catégorie des grosses cylindrées n'a pas eu plus de réussite.

La plus ancienne machine de cette vente, à savoir cette Yamaha 650 XS de 1978, était estimée entre 4 000 et 4 200 euros. Même si on était peut-être un peu au-dessus du marché compte tenu de la conjoncture actuelle, le prix de départ à 3 000 euros aurait dû susciter un minimum d'intérêt. Mais aucune enchère ne sera enregistrée: lot invendu.

Yamaha 650 XS 1978

Pour la 250 cm de chez Sherco, l'estimation était entre 1 500 et 1 800 euros. Un prix de départ à 800 euros, une dernière enchère à 1 400 euros, on y était presque: invendue.

Sherco 250 cm3 2009

On pensait que ça allait le faire pour la Suzuki 650 SV avec un prix de départ à 1 000 euros (estimation entre 1 200 et 1 500 euros) mais là encore, aucune réaction: lot refusé faute d'enchère.

Suzuki SV 650 S 2002

Même punition pour la Yamaha YZF 1000 R1 de 2001; l'estimation entre 2 800 et 3 000 euros est presque atteinte avec une dernière enchère à 2 700 euros (prix de départ à 2 000 euros) mais elle est elle aussi recalée.

Yamaha YZF 1000 R1 2001

Voyons maintenant les quatre machines à avoir trouvé preneur: Kawasaki 650 Z adjugée 2 680 euros (estimation entre 1 700 et 2 000 euros), KTM 450 EXCF adjugée 1 800 euros (estimation entre 1 700 et 1 900 euros), quad Kymco Maxxer 300 cm3 adjugé 1 200 euros (estimation entre 350 et 450 euros) et Voge 300 R adjugée 2 450 euros (estimation entre 2 500 et 2 800 euros).