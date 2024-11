Vente à Lanvollon: des résultats décevants

La vente aux enchères qui se tenait le 30 octobre à Lanvollon dans les Côtes d'Armor a été plutôt décevante (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici).

Le bilan de la vente en chiffres

Ce sont donc quarante-neuf lots qui étaient disponibles et ils ne seront que vingt-trois à trouver preneur, soit moins de la moitié.

Du côté des motos, le bilan est encore plus sévère avec seulement un tiers d'adjudication (dix-huit invendus sur vingt-sept machines).

Les machines jusqu'à 125 cm3

Pour les machines allant jusqu'à 125 cm3, la règle d'un tiers d'adjudication est respectée puisque sur quinze machines proposées, cinq changeront de main.

L'estimation pour la Yamaha 125 TDR était établie entre 1 200 et 1 500 euros. Le prix de départ sera annoncé à 1 000 euros. Avec une dernière enchère enregistrée à 1 100 euros, ce sera insuffisant pour conclure la vente.

Yamaha 125 TDR 1999

On n'était pas loin pour la KTM 125 Duke estimée entre 2 300 et 2 500 euros puisqu'au prix de départ à 1 800 euros se succèdent quelques enchères pour atteindre 2 100 euros. Mais là encore, ça ne suffira pas.

KTM Duke 125 cm3 2017

Le 50 cm3 de chez Mash n'aura pas plus de succès (estimation entre 1 200 et 1500 euros, prix de départ à 800 euros pour une dernière enchère à 900 euros). Du coup, il rejoint la liste des invendus.

Mash Bullit Fifty 50 cm3 2021

Ce Piaggio X9 125 cm3 attendait entre 900 et 1 200 euros. En partant assez bas (prix de départ 500 euros), on espérait peut-être séduire l'assemblée? Malheureusement, la dernière enchère à 750 euros sera encore trop basse.

Piaggio X9 125 cm3 2002

Les cinq machines à avoir réussi leur examen de passage sont les suivantes: Derbi Cross City 125 adjugée 800 euros (estimation entre 800 et 1 000 euros), Jinlun 125 adjugée 400 euros (estimation entre 400 et 500 euros), Honda Varadero 125 adjugée 720 euros (estimation entre 450 et 650 euros), scooter Kawasaki M 125 adjugé 700 euros (estimation entre 180 et 200 euros) et Mash 50 adjugé 440 euros (estimation entre 250 et 300 eros).

On continue page suivante avec les grosses cylindrées.