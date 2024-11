Résultats intéressants pour la vente du 26 octobre à Solterre (45)

Le bilan pour les grosses cylindrées est là aussi sans appel: sur douze machines, six trouvent preneur, soit la moitié, mais en dessous des estimations.

L'estimation de cette Royal Enfield Bullet Classic 500 cm3 de 2016 était affichée avant la vente entre 6 000 et 8 000 euros, soit plus cher qu'une neuve... Rectification faite, elle attendait finalement entre 3 000 et 5 000 euros. Ce sera un peu moins avec un prix de départ à 2 000 euros et une adjudication à 2 900 euros.

Royal Enfield Bullet Classic 500 cm3 2016

Sans surprise, les deux BMW R50 Série 2 restent carreau. Cette version solo de 1963 espérait entre 8 000 et 12 000 euros, soit une estimation un peu au-dessus du marché. Le prix de départ à 4 000 euros ne verra que quelques enchères pour arriver à 4 500 euros. Ce sera insuffisant. Idem pour la version attelée certes à un beau Steib mais l'estimation entre 22 000 et 25 000 euros était bien trop élevée (le prix de départ à 10 000 euros ne provoquera même pas de réaction). Même une R69S se négocie en ce moment en dessous de ce tarif.

BMW R50/2 1963

Estimation entre 4 000 et 5 000 euros pour cette Triumph 900 T Bird préparée chez Méca Twin: ce sera un peu moins avec un prix de départ à 3 000 euros et une adjudication à 3 800 euros.

Triumph 900 cm3 T Bird Méca Twin 1995

Une estimation entre 5 000 et 6 000 euros, ce sera encore un peu trop. Le prix de départ proposé à 4 000 euros aussi: retiré faute d'enchère.

Yamaha 1000 FZR Exup 1992