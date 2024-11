Résultats intéressants pour la vente du 26 octobre à Solterre (45)

Le 26 octobre dernier se tenait une nouvelle vente aux enchères à Solterre (45). Au programme de cette vente intitulée "véhicules et motos de sport et de collection", soixante-douze lots dont vingt-deux deux-roues (retrouvez la présentation de cette vente en cliquant ici).

Bilan de la vente

Le bilan de la vente est le suivant: sur soixante-douze lots disponibles, dix-huit ne trouveront pas preneur. Côté motos, sur les vingt-deux machines proposées, elles seront sept à être recalées au jeu des enchères. Il faut dire que certaines estimations étaient largement au-dessus du marché, ce qui n'a certainement pas échappé aux amateurs d'anciennes.

Les petites cylindrées plébiscitées

L'engouement pour les petits cubes ne faiblit pas puisque sur les dix machines jusqu'à 125 cm3, neuf changeront de main mais bien souvent, en dessous de l'estimation basse.

Cette Motoconfort, estimée entre 1 500 et 2 000 euros, me fait mentir puisque son prix de départ annoncé à 1 000 euros grimpera jusqu'à 1 900 euros.

Motoconfort SPR 50 cm3 Spéciale 1964

Par contre, ce Solex 660 de 1957 entièrement restauré a laissé l'assistance de marbre. L'estimation était fixée entre 800 et 1 000 euros. Le prix de départ annoncé à 400 euros ne changera rien: invendu. Le Solex 1700 présenté juste après aura un peu plus de chance en étant adjugé à 750 euros (estimation entre 1 000 et 1 400 euros...).

Vélosolex 660 1957

Inconnu chez nous, ce 50 cm3 EFS type 301M de 1990 a séduit l'assistance avec son état neuf et son faible kilométrage (96 au compteur). L'estimation (entre 1 000 et 1 500 euros) est largement dépassée avec une adjudication à 1 900 euros.

EFS 301M 1990

Neuve (1 kilomètre au compteur), cette SWM 125 cm3 Varez de 2021 attendait entre 2 000 et 2 500 euros. Le prix de départ sera annoncé à 1 000 euros et l'adjudication se fera sur l'enchère de 1 900 euros.

S WM 125 cm3 Varez 2021

Tous les autres lots de cette catégorie seront adjugés en dessous des estimations. Et pour les grosses cylindrées? Réponses page suivante.