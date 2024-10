Vente à Solterre le 26 octobre: 22 motos sous le marteau

Nous reprenons la direction de Solterre dans le Loiret pour une nouvelle vente aux enchères. Cette dernière se tiendra dans les locaux du Old Star Garage le vendredi 26 octobre. Ce sont les motos qui ouvriront le bal dès 10 heures. De la mob à la sportive en passant par les bécanes de collection, vingt-deux machines vous y attendent.

Frais et conditions

Les frais pour cette vente seront de 18 % du montant de l'adjudication. Elle sera retransmise en direct sur le site interenchères.com, site qui vous donnera toutes les informations et les modalités concernant cette vente.

À noter que le transport des motos est possible jusqu'à votre domicile (ou jusqu'au lieu de votre choix) moyennant: 240e ttc pour les départements 45, 18, 58, 89, 36, 37, 41, 28, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et 360e ttc pour le reste de la France.

Les petites cylindrées de cette vente

Nous entrons directement dans le vif du sujet avec cette Motoconfort 50 cm3 SPR Spéciale de 1964 dans un bon état de présentation. Quelques détails seront à revoir comme la selle biplace déchirée ou le compteur un peu cabossé. L'estimation est proposée entre 1 500 et 2 000 euros. Il faudra aussi prévoir les démarches pour son immatriculation ainsi que le contrôle technique.

Motoconfort SPR 50 cm3 Spéciale 1964

Pas de vente sans Solex. Ce 660 de 1957 est estimé entre 800 et 1 000 euros. Il a été entièrement restauré et ne demande plus qu'une immatriculation pour reprendre du service. Un modèle 1700 sera aussi disponible dans les mêmes conditions et au même tarif.

Velosolex 660 1957

Plus exotique, ce 50 cm3 EFS 301M de 1990 est d'origine portugaise. Dans un très bon état, il n'affiche que 96 kilomètres à son compteur. L'estimation entre 1 500 et 2 000 euros tient compte du fait qu'il faudra l'immatriculer en collection (carte grise portugaise).

EFS 301M 1990

Cette SWM 125 cm3 Varez de 2021 est neuve (1 kilomètre à son compteur). Elle a sa carte grise en règle et attend entre 2 000 et 2 500 euros.

SWM 125 cm3 Varez 2021

