Vente à Solterre le 26 octobre: 22 motos sous le marteau

Pour cette Royal Enfield Bullet Classic 500 cm3 de 2016, l'estimation est proposée entre 6 000 et 8 000 euros. Elle n'a que 1 483 kilomètres à son compteur et est décrite comme étant "comme neuve". Avec sa carte grise française, elle est vendue sans son contrôle technique.

Royal Enfield Bullet Classic 500 cm3 2016

Cette BMW R50 Série 2 de 1963 est en très bon état de fonctionnement. Elle a sa carte grise normale et sera soumise au contrôle technique (estimation entre 8 000 et 12 000 euros). À noter qu'une autre BMW R50 de 1955 (avec quelques éléments non conformes à l'origine) attelée à un side-car Steib LS 500 attend entre 18 000 et 22 000 euros. Là, ça commence à piquer...

BMW R50/2 1963

Cette 900 Triumph Thunderbird de 1995 préparée par Méca-Twin n'a que 8 800 kilomètres à son compteur (estimation entre 4 000 et 5 000 euros). Elle a été entièrement révisée par Old Star Garage et est décrite comme étant en très bon état.

Triumph 900 cm3 T Bird Méca Twin 1995

On termine avec une sportive qui est encore un peu moins cotée que les GSXR (pour combien de temps?). En bon état d'origine avec quelques détails à revoir (bosse sur le réservoir, joints spi de fourche à changer tout comme la batterie, carburation à régler...), l'estimation est proposée entre 5 000 et 6 000 euros. Immobilisée depuis trois ans, c'est également une bonne révision générale qui attend son futur propriétaire.

Yamaha 1000 FZR Exup 1992