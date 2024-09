Mash présente trois nouvelles Seventy 125cc

Marque créée par la SIMA, Mash Motorcycles a dévoilé il y a quelques minutes les ultimes nouveautés de sa gamme Seventy 125cc.

Trois éditions inédites qui profitent de nouveaux coloris : Matt Green, Matt Black et l'Édition Tricolore.

Outre les coloris distinctifs, les nouveaux modèles de la gamme Seventy profitent d'améliorations sur le plan technique avec l'adoption d'un nouveau phare LED garantissant une meilleure visibilité, d'un nouveau compteur analogique et d'une nouvelle selle brodée affichant le logo de la marque de Beaune et décrite comme plus confortable pour les trajets quotidiens.

Trois nouvelles Mash Seventy disponibles à partir de 2 299 euros

Les déclinaisons Matt Green et Édition Tricolore profitent également de l'apport d'un nouvel échappement en acier inoxydable 304, qui apporte une nouvelle touche esthétique et une meilleure longévité selon le constructeur.

Côté mécanique, on retrouve toujours le monocylindre de 124 cm3 délivrant 11,15 chevaux à 8 450 tr/min, un freinage combiné CBS, et une boîte de vitesses à cinq rapports.

Disponibles à partir de 2 299 euros, les trois nouvelles Mash Seventy 125cc profitent également, comme tous les véhicules neufs commercialisés par la marque, de trois ans de garantie constructeur, pièces et main-d’œuvre avec kilométrage illimité.