Même en gagnant sur piste, Ducati voit ses ventes reculer

Nos confrères de la publication italienne Milano Finanza rapportent sur la toile des informations étonnantes à propos des ventes Ducati. La marque de Bologne voit en effet ses immatriculations reculer alors que ses succès éclipsent tous les autres constructeurs en MotoGP.

Des modèles aux tarifs élitistes et à la mécanique moins caractéristique

Des passionnés confient au média milanais leur point de vue concernant l'évolution de la gamme de la firme italienne. Ils regrettent pour certains modèles l'abandon de ce qui donnait un caractère particulier aux Ducati autrefois équipées d'un cadre treillis, d'un monobras, d'un embrayage à sec et notamment du système desmodromique. Sous le feu des critiques, les Multistrada V4 et Diavel V4 qui emploient depuis 2021 et 2023 des blocs à distribution conventionnelle. Autre problème cité: le prix. "Difficile de signer pour une moto à 30 000 euros lorsque le salaire moyen italien se situe à 1300 euros. Ducati n'en tient pas compte et s'oriente davantage vers les collectionneurs" regrette un fan.

Des Japonais en forme

En novembre 2024, Ducati affiche une baisse de ses ventes de 8,5% par rapport à 2023. Dans le même temps, Yamaha et Honda progressent respectivement de 10,2% et 12,4%. Le duo asiatique gagne du terrain en rendant ses motos accessibles avec des gammes plus larges. Détail intéressant : Ducati voyait en 2023 sa rentabilité progresser de 10% à 10,5% alors que ses ventes baissaient déjà (-5,4%). Rendez-vous dans quelques semaines pour le bilan complet de l'année 2024.