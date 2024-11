Michelin : la crise énergétique met les pneus à plat

Michelin, le fournisseur exclusif des pneus du MotoGP depuis 2016, traverse une période difficile. L'entreprise française a récemment annoncé la fermeture de plusieurs de ses usines en France, ainsi que la réduction de la production dans cinq autres sites, en raison de l'augmentation significative des coûts de l'énergie et de la production.

Les sites de Cholet, près de Nantes, et de Vannes sont les plus touchés, avec plus de 1 000 salariés qui risquent de perdre leur emploi. Michelin avait déjà annoncé, l'année dernière, la fermeture de trois usines en Allemagne (Karlsruhe, Homburg et Trèves) pour 2025. Ces fermetures font partie d'un plan de réajustement pour faire face à la forte inflation énergétique qui affecte les coûts de production dans toute l'Europe.

L’augmentation des coûts d'électricité et de gaz naturel a poussé Michelin à revoir ses plans de production. De plus, les coûts de main-d'œuvre en France, exacerbés par l'inflation (5,9 % en France), ont également contribué à cette décision.

Le secteur automobile et le sport, dont le MotoGP, pourraient également être affectés par ces mesures. Michelin fournit actuellement les pneus pour le MotoGP, et bien que l'impact direct sur la compétition ne soit pas encore clair, ces changements pourraient influencer les opérations futures du fournisseur. Le contrat de Michelin avec le MotoGP expire en 2026, et la situation financière de l'entreprise pourrait entraîner des répercussions sur la suite de leur partenariat.

Fondé en 1889, Michelin est un acteur historique de l’industrie du pneumatique, avec 121 sites de production dans 26 pays et environ 132 500 employés dans le monde. Les fermetures d'usines et la réduction de production s'inscrivent dans un contexte économique difficile pour l'industrie, où l'inflation et la hausse des coûts énergétiques pèsent de plus en plus sur les géants de la production.