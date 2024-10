MotoGP Australie : Martin devance Marquez et Viñales

Luca Marini a surpris tout le monde en signant le meilleur temps dès le début de la première séance, suivi de près par Johann Zarco. Cependant, Pedro Acosta, encore une fois impressionnant malgré son statut de rookie, s’est hissé en tête du classement à mi-séance, alors que le soleil commençait à éclairer la piste australienne.

Mais avec seulement trois minutes restantes, c’est Enea Bastianini qui a pris la deuxième place, tandis qu’Acosta améliorait son propre record. Raúl Fernández a réalisé un tour exceptionnel pour expulser Bastianini de la Q2, une manœuvre serrée juste avant que Jack Miller ne relègue l'équipe Aprilia un peu plus bas. Dans la dernière minute, Zarco et Marini se sont disputé la deuxième place avec intensité, mais c'est Bastianini qui a arraché la première place à Acosta. Miller, quant à lui, n’a pas pu améliorer suffisamment son temps et a dû se contenter de la troisième place. Finalement, Raúl Fernández et Enea Bastianini se sont qualifiés pour la Q2.

Lors de la Q2, Marc Márquez partait favori, surtout après avoir dominé la deuxième séance d’essais libres. Mais c'est Jorge Martín qui a rapidement pris les commandes, établissant un premier temps de référence en 1’29.931. Alors que Fabio Di Giannantonio chutait, affectant les tours de plusieurs pilotes tels que Marc et Alex Márquez ainsi que Pecco Bagnaia, Martín a continué d'améliorer son temps, restant en tête avec Viñales et Morbidelli en embuscade.

Les positions semblaient stabilisées jusqu'à la dernière minute. C'est alors que Jorge Martín a encore amélioré son chrono, arrachant la première place à Maverick Viñales, tandis que Marc Márquez se hissait en deuxième position dans les derniers instants. Bagnaia, qui a connu des difficultés lors de cette session, n'a pu se classer que cinquième, ce qui complique son week-end dans la lutte pour le titre.

Finalement, Jorge Martín décroche la pole position, devançant un Marc Márquez revigoré et Maverick Viñales, qui complète la première ligne. La course s’annonce passionnante, avec des conditions météorologiques imprévisibles et une grille de départ pleine de surprises.