MotoGP Australie : Martin domine Marquez au Sprint

Au deuxième tour, Jorge Martín a déjà reçu un avertissement pour avoir dépassé les limites de la piste. Deux autres avertissements auraient pu lui valoir une pénalité de « long tour », mais il a réussi à rester en course sans autre incident. Pendant ce temps, Marc Márquez, en pleine remontée, dépassait Marco Bezzecchi pour se hisser en quatrième position, se rapprochant de Pecco Bagnaia, alors deuxième, et de Bezzecchi, troisième.

Johann Zarco a vu sa course prendre fin prématurément après une chute, et peu après, Alex Márquez a également abandonné à la suite d’un accident. À ce moment-là, Marc Márquez se retrouvait déjà en pleine bataille pour la deuxième place avec Bagnaia. L'Espagnol a finalement réussi à dépasser le champion du monde en titre au virage 4, un des rares virages à droite sur ce circuit qui favorise généralement les virages à gauche. Avec Márquez en deuxième position, Jorge Martín conservait une avance confortable de trois secondes en tête de la course.

Enea Bastianini, lui aussi en pleine forme, a réussi à dépasser Bagnaia, ce qui a accru la pression sur ce dernier alors que Jorge Martín s'envolait au classement général. Malgré les efforts de Marc Márquez pour réduire l'écart avec Martín, le pilote Pramac avait trop d'avance, et Márquez a dû se contenter de la deuxième place.

Alors que la course touchait à sa fin, plusieurs incidents ont marqué les derniers tours. Pedro Acosta a chuté à trois tours de l'arrivée, et un accident spectaculaire s'est produit entre Marco Bezzecchi et Maverick Viñales dans le virage 1, où une erreur de Bezzecchi au freinage a entraîné la chute des deux pilotes. Brad Binder a également été victime d'une chute, mais dans un incident distinct.

Jorge Martín a donc franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, consolidant sa position en tête du championnat. Marc Márquez a terminé deuxième après une course solide, tandis qu'Enea Bastianini complétait le podium. Le drapeau à damier a été agité par Mark Webber, ancien pilote de Formule 1, marquant ainsi une nouvelle victoire éclatante pour Martín, qui célèbre ce succès avec son équipe en reprenant sa marche en avant au championnat.