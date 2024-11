MotoGP Barcelone : Bagnaia décroche la pole dans une séance décisive

Le samedi matin, le soleil brillait sur la piste de Montmeló, marquant l'occasion de la dernière Q1 de la saison MotoGP, avant la séance de qualification finale. Franco Morbidelli a fait forte impression en signant le premier temps de référence, suivi de près par Jack Miller et Álex Rins. Le pilote Pramac, accompagné de Michele Pirro, faisait partie des rares Ducati à n'avoir pas réussi à se qualifier dans le Top10 vendredi.

Cependant, Morbidelli a continuellement amélioré ses temps au fil des tours. Álex Rins a ensuite pris la deuxième position, évinçant Miller qui a dû se contenter de la troisième place. Quartararo, dans une belle attaque, a réussi à s'imposer à la deuxième position, à moins de quatre dixièmes derrière Morbidelli. Peu après, Raúl Fernández a marqué la fin de la séance en améliorant son temps, mais la tension est restée vive jusqu'à la fin.

Jack Miller a connu une chute spectaculaire dans le virage 5 à la dernière minute, avant que Quartararo, qui avait encore une chance de réaliser un tour supplémentaire, n’élargisse sa trajectoire dans le premier virage. Joan Mir, qui a connu une belle progression, s'est retrouvé à la troisième place, à quelques millièmes seulement de sa première qualification en Q2 cette saison.

La seconde séance qualificative, décisive pour la pole et la lutte pour le titre, a suivi. Marc Márquez, à la poursuite de Bagnaia, s'est lancé avec détermination tandis qu'Álex Márquez a subi sa première chute de la session. Pecco Bagnaia a rapidement signé le meilleur temps dès son premier tour rapide, avec Marc Márquez et Jorge Martín derrière lui.

Aleix Espargaró, toujours solidaire de son ami Jorge Martín, a travaillé pour l’aider à réaliser le meilleur chrono, en se mettant de côté pour ne pas gêner. L’attaque finale est arrivée alors que les pilotes en fin de session se lançaient dans leur dernier tour chronométré. Bagnaia a à nouveau amélioré son temps, menaçant d'être rattrapé par Martín et Espargaró. Mais c'est finalement Bagnaia qui a conservé la pole, avec Espargaró en deuxième position et Márquez en troisième. Jorge Martín, malgré un dernier effort, a dû se contenter de la quatrième place.

C'est donc Pecco Bagnaia qui a décroché la pole de cette dernière course de la saison, avec Espargaró et Márquez complétant la première ligne, et le suspense pour le titre qui restera entier jusqu’à la fin du week-end. Fabio Quartararo s’élancera dixième et Johann Zarco douzième.