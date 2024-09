MotoGP Indonésie Sprint : Bagnaia fait craquer Martin, Zarco solide

Cependant, le scénario a rapidement basculé. Martín, en tête, a perdu le contrôle de sa Ducati et s’est retrouvé en queue de peloton. Bagnaia a alors pris les commandes de la course. Les incidents se sont enchaînés avec les chutes de Raúl Fernández et Joan Mir, typiques des Sprints souvent mouvementés du samedi.

Pedro Acosta, profitant des déboires de Martín, s’est retrouvé en deuxième position avant d’être dépassé par Marc Márquez et Marco Bezzecchi. Alors que Bagnaia menait la course, Bezzecchi a tenté de le rattraper, réduisant l’écart à seulement 0,4 seconde. Une attaque semblait imminente, mais Bezzecchi a finalement sauvé une potentielle collision avec son camarade de promotion de l’Académie.

Márquez, toujours en embuscade, s’est rapproché de Bagnaia, prêt à saisir toute opportunité. Dans un retournement inattendu, Enea Bastianini a surpassé Acosta et a ensuite pris la deuxième place à Márquez, laissant le pilote Gresini en troisième position. Malgré ses efforts pour remonter, Martín, relégué au fond du peloton, a terminé onzième, manquant de peu de marquer des points.

Acosta, averti pour avoir dépassé les limites de la piste, a vu ses chances de bien figurer s’envoler. À la fin, Bagnaia a résisté à la pression pour remporter la victoire, offrant un doublé à Ducati avec Bastianini à la deuxième place. Marc Márquez complète le podium avec une performance impressionnante, confirmant sa forme exceptionnelle cette saison. Johann Zarco a terminé à une admirable huitième place et Fabio Quartararo a dû se contenter du douzième rang.

Un Sprint plein de surprises qui laisse présager une course principale MotoGP tout aussi captivante ce dimanche…