MotoGP Japon : Quartararo et Zarco, deux destins opposés à Motegi

Lors du Grand Prix du Japon à Motegi, les pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco ont chacun vécu des fortunes bien différentes. Pour Quartararo, ce week-end sur la terre de Yamaha s'est révélé amer, tandis que Zarco, en revanche, a terminé en étant le meilleur représentant de Honda sur la RC213V.

Pour Fabio Quartararo, la frustration était palpable après avoir clôturé avec deux modestes douzièmes places. Sa course a même pris une tournure improbable dans le dernier tour lorsque sa Yamaha M1 est tombée en panne d’essence, lui coûtant la onzième place qu’il occupait jusqu’alors.

C’est déjà la deuxième fois en trois courses que cette mésaventure lui arrive, comme il l’expliquait après la course : « Deux fois en trois courses, c’est un peu trop. Juste avant le pont, j’ai commencé à sentir que l’essence manquait, puis, au dernier virage, la moto s’est tout simplement arrêtée. Nous ne sommes pas encore là avec l’électronique. La stratégie concernant le carburant ne fonctionne pas. »

Outre ce problème de carburant, Quartararo a aussi mis en évidence un manque d'adhérence de la Yamaha M1, un problème récurrent qui a encore compliqué son week-end. « Dès le premier tour, j'avais l’impression de rouler avec un pneu usé. Notre grip dépend trop de la piste et pas de la moto. Nous ne comprenons pas pourquoi. » Pour Yamaha, la route vers le sommet semble encore longue et semée d'embûches.

De son côté, Johann Zarco a su tirer parti des circonstances pour sécuriser une honorable onzième place. Il a passé une grande partie de la course à suivre son compatriote Quartararo, avant de finalement le dépasser lorsqu'il est tombé en panne d’essence, comme il l’a raconté : « Dans le dernier virage, Fabio est tombé en panne d’essence. J’étais vraiment proche de lui, j’ai failli le heurter, mais j’ai gagné une position grâce à son manque de carburant. »

Pour Zarco, ce Grand Prix à domicile pour Honda a tout de même apporté quelques motifs de satisfaction. Il a terminé en étant la première Honda au classement et a pu voir quelques signes d’amélioration, même s'il reste encore du chemin à parcourir. « Nous avons presque atteint le top 10, et c’est important. Pendant la course, j’ai essayé de ne pas faire d’erreur et d’être toujours là, prêt à attaquer. C’est un week-end positif dans l’ensemble », a-t-il affirmé.

Si Yamaha et Quartararo ont encore du travail pour retrouver leur compétitivité, Zarco et Honda, bien qu’en retrait des meilleurs, continuent de progresser et de marquer des points précieux. Pour ces deux pilotes français, le Grand Prix du Japon a été une nouvelle étape dans une saison où chaque amélioration compte.