MotoGP Japon Sprint : Bagnaia dompte Bastianini et Marquez

Jorge Martín, parti de la 11e place, a rapidement opéré une remontée spectaculaire, se hissant à la cinquième position dès les premiers virages. Pendant ce temps, Honda a une fois de plus connu un week-end difficile avec Joan Mir tombant dès les premiers tours, illustrant les problèmes de l’équipe sur son propre sol.

Le duo de tête, Bagnaia et Acosta, a pris de l’avance, tandis que derrière eux, Enea Bastianini et Brad Binder se disputaient la troisième place. Martín, quant à lui, s’est vu confronté à un Marc Márquez revigoré, qui l’a dépassé alors que le pilote Pramac recevait des avertissements pour avoir franchi les limites de la piste.

Le groupe de tête se divisait progressivement, Bagnaia et Acosta menant la course tandis que Bastianini et Márquez se rapprochaient de plus en plus l’un de l’autre. Mais le Sprint a pris une tournure dramatique lorsque Binder a été contraint de quitter la piste en raison d'un problème mécanique, laissant Bastianini et Márquez se battre pour la deuxième place. Nakagami, pilote Honda, a également chuté après un contact avec Johann Zarco, lequel a été sanctionné d’un long tour pour cet incident.

Pedro Acosta semblait bien parti pour s’imposer, mais à cinq tours de la fin, le rookie est parti à la faute, laissant Bagnaia seul en tête. Marc Márquez, en pleine forme, s'est battu avec Bastianini pour la deuxième place, engageant une série de dépassements musclés, mais sans parvenir à déloger l'Italien de la deuxième marche du podium.

Finalement, Bagnaia a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur, avec Bastianini à la deuxième place et Márquez complétant le podium. Jorge Martín, malgré un effort remarquable, a terminé quatrième, laissant Pecco reprendre l’avantage dans la course au titre. Un Sprint haletant qui a livré des moments de tension et de spectacle à Motegi, alors que la bataille pour le championnat MotoGP continue de s’intensifier.