MotoGP Malaisie Sprint : Bagnaia craque, Martin à 9 points du titre

Dès le départ, Martín a montré son intention de dominer. Bien qu'il partage la première ligne avec Bagnaia et Álex Márquez, il n'a pas tardé à s'imposer. Le circuit, sous le coup d’averses menaçantes, a ajouté une tension palpable à cette course, initialement prévue pour être un véritable sprint. Alors que les lumières s'éteignaient, Martín s'est élancé, suivi de près par Bagnaia et Marc Márquez, qui a réussi à s’installer en troisième position.

Le trio de tête s'est rapidement détaché du peloton, accumulant une avance d'une seconde. Martín a pris un peu de distance sur ses poursuivants, mais sans jamais pouvoir échapper complètement à Bagnaia et Márquez. Cependant, le drame est survenu à huit tours de l’arrivée : Bagnaia, après avoir réalisé le meilleur tour de la course, a chuté au virage 9, laissant le chemin libre pour Martín. Ce moment a révélé à quel point la lutte pour le titre pouvait changer en un instant.

À partir de là, Martín a géré son avance avec brio, tandis que Márquez tentait de le suivre, sans succès. Bastianini, de son côté, a continué de menacer le podium, se maintenant dans le sillage du duo de tête. Finalement, Martín a franchi la ligne d’arrivée en premier, suivi par Márquez et Bastianini. Álex Márquez a terminé en quatrième position, et Fabio Quartararo a montré des signes de renaissance pour Yamaha en complétant le top cinq. Son compatriote Johann Zarco a dû en revanche abandonner, trahi par le moteur de sa Honda.

Avec la déception de Bagnaia, qui a vu son rêve de titre s'échapper un peu plus à cause de cette chute, Martín se retrouve désormais dans une position privilégiée pour remporter le championnat. Il faudra à l’Espagnol marquer neuf points de plus que l’Italien dès ce dimanche pour ceindre la couronne 2024.