MotoGP, Misano 2 : Bagnaia s’impose en patron lors du Sprint

Jorge Martín a entamé la course avec un rythme effréné, se détachant dès le départ et imprimant un tempo que personne ne semblait pouvoir suivre. Bagnaia, pourtant déterminé, a dû batailler pour ne pas perdre de vue le pilote Pramac. Martín était clairement l’homme à battre aujourd’hui, et même Bagnaia, malgré tous ses efforts, restait en retrait, tandis que Bastianini et Marc Márquez se disputaient les positions suivantes.

Tout a basculé à six tours de la fin lorsque Jorge Martín a élargi sa trajectoire dans un virage, laissant une ouverture que Pecco Bagnaia n’a pas hésité à exploiter. L’Italien a alors pris la tête, et avec Martín perdant du rythme, Bagnaia a filé vers la victoire sans être inquiété. Cette erreur a coûté cher à Martín, qui, malgré tout, conserve la tête du championnat avec quatre points d’avance sur Bagnaia.

Marc Márquez a lui aussi montré un bon rythme en début de course, remontant de la septième à la quatrième place en quelques tours. Le pilote du Gresini Racing semblait prêt à jouer les trouble-fêtes pour le podium, mais une petite erreur l’a empêché de se battre avec Bastianini pour la troisième place. Il termine finalement quatrième, une performance solide mais frustrante compte tenu de son potentiel.

Pedro Acosta et Brad Binder ont complété le top 6 avec leurs KTM, incapables de rivaliser avec le rythme des Ducati mais solides dans leurs positions. Fabio Quartararo, quant à lui, a offert à Yamaha un résultat encourageant avec une septième place, sa meilleure performance depuis plusieurs courses. Ce résultat redonne un peu d’espoir à l’écurie japonaise dans une saison difficile.

Marco Bezzecchi (8e), Franco Morbidelli (9e) et Maverick Viñales (10e) ont complété le top 10. Plus bas dans le classement, les pilotes Honda ont une fois de plus éprouvé des difficultés. Augusto Fernández a terminé avant-dernier, derrière Takaaki Nakagami (19e), Johann Zarco (18e) et Luca Marini (17e). Jack Miller, très loin de ses performances habituelles, n’a pu faire mieux que 16e, le plus mal classé des pilotes KTM.

Avec cette victoire, Bagnaia revient à seulement quatre points de Jorge Martín, maintenant un suspense intense pour les courses restantes. Marc Márquez, troisième au classement général avec 265 points, se retrouve désormais à 56 points du leader, mais reste un acteur clé dans la lutte pour les places d’honneur.

Après ce sprint mouvementé, les pilotes se retrouveront demain pour la course principale à 13h00. Le duel entre Martín et Bagnaia, si intense aujourd'hui, promet d'être encore plus passionnant, et chaque point gagné ou perdu pourrait faire la différence dans la course au titre.