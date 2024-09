MotoGP Misano : Bagnaia en revanchard, chute de Marc Marquez

La Q1, marquée par des moments intenses, a été remportée par Alex Márquez, qui a bravé ses douleurs au cou dues à sa chute d'Aragon. Son tour en 1’30.903 a suffi pour devancer de justesse Brad Binder (+0.005s), tous deux accédant à la Q2. En revanche, Aleix Espargaró a raté sa qualification, condamné à une 13e place, tout comme Fabio Di Giannantonio (14e) et Pol Espargaró (15e), ce dernier victime d'une chute dans le virage huit.

Lors de la Q2, Bagnaia a frappé fort dès ses premiers tours en inscrivant un 1’30.581, puis a abaissé son propre record avec un impressionnant 1’30.304, signant ainsi un nouveau record de piste à Misano. Jorge Martín et Pedro Acosta ont essayé de le suivre de près, mais sans succès. Marc Márquez, quant à lui, a vu ses espoirs s'envoler avec une chute dans le virage 15, sa 17e de la saison.

Le temps de Bagnaia était imbattable, et Franco Morbidelli, bien que performant, n'a pu se rapprocher qu'à 0.285s, se classant deuxième. Marco Bezzecchi a pris la troisième place, complétant ainsi une première ligne 100% italienne. Jorge Martín s'est contenté de la quatrième place, suivi de Pedro Acosta et Brad Binder.

Les frères Márquez se sont classés respectivement 7e (Álex) et 9e (Marc), tandis qu'Enea Bastianini s'est positionné 8e, et Fabio Quartararo a complété le top 10. Son compatriote Johann Zarco est seizième et largement premier pilote Honda.

Avec une première ligne dominée par les Italiens, la Sprint Race de cet après-midi s'annonce palpitante.

Q2 MotoGP GP de Saint-Marin

Q1 MotoGP GP de Saint-Marin