MotoGP Thaïlande : Bagnaia devant, Martin et Marquez à terre

Brad Binder, quant à lui, a frôlé la qualification pour la Q2, échouant de justesse avec un temps de 1’29.7. Malgré un bon départ, il n’a pas réussi à sortir de la Q1. En effet, les premières minutes ont été marquées par un échange de temps entre Fabio Di Giannantonio, Quartararo et Binder, alors que le Sud-Africain a d’abord établi un temps de référence avant de se faire dépasser par Fabio Quartararo dans les dernières secondes.

En Q2, Bagnaia a pris rapidement les commandes, établissant un chrono de 1’29.3. Dans sa lancée, il a continué à améliorer son propre record, enfonçant le clou avec un temps final de 1’28.700, un nouveau record sur le circuit. Ni Marc Marquez ni Enea Bastianini n’ont pu le suivre, se plaçant respectivement en troisième et quatrième position.

La séance a été marquée par des chutes notables : Martín et Márquez sont tombés alors qu'ils tentaient d'améliorer leurs temps, ce qui a permis à Bastianini de grimper à la deuxième place, à deux dixièmes de son coéquipier. Le drapeau jaune a flotté dans les derniers instants de la séance à cause de la chute de Johann Zarco.

Ainsi, la grille de départ est composée comme suit : Pecco Bagnaia en pole, Enea Bastianini en deuxième position et Jorge Martín en troisième. Marco Bezzecchi, Marc Márquez et Fabio Quartararo complètent la deuxième ligne, tandis que la troisième ligne sera formée par Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez. La quatrième ligne réunira Maverick Viñales, Franco Morbidelli et Johann Zarco.

Bagnaia est déterminé à continuer sur sa lancée et à marquer de précieux points au championnat lors de cette course Sprint prometteuse qui sera lancée ce samedi à 10h00 !