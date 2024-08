Plus puissante, plus sportive, la KTM 990 SMT se dévoile

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, des photos espion récemment publiées sur motorradonline.de montrent que le prototype de la 990 SMT est déjà en phase de test sur la route. La KTM 890 SMT, lancée en 2023, a rapidement gagné une solide réputation pour sa polyvalence et ses performances, combinant l'agilité d'une moto de sport avec les capacités de tourisme nécessaires pour de longs trajets. Basée sur la plateforme de la 890 Adventure, la 890 SMT a su s'imposer comme une référence pour ceux qui recherchent une machine capable de tout.

Avec la 990 SMT, KTM vise à améliorer encore cette formule gagnante. Les images espion laissent entrevoir que, tout en conservant l'ADN de la 890 SMT, le nouveau modèle apportera des améliorations significatives tant au niveau du moteur que de la structure. La base de la 990 SMT repose sur la même plateforme que la future 990 Adventure, elle-même en développement.

La principale nouveauté de la 990 SMT sera son moteur. D'après les observations, la moto sera équipée d'un nouveau moteur bicylindre parallèle de 947 cc, déjà présent sur la dernière génération du Duke 990. Ce moteur, une évolution par rapport à son prédécesseur, offre une puissance accrue, capable de générer 123 chevaux à 9 500 tr/min et un couple de 103 Nm à 6 750 tr/min dans le Duke 990. Comparé aux 105 chevaux du 890 SMT, cette amélioration promet des performances nettement supérieures. Toutefois, KTM pourrait ajuster ce moteur pour la 990 SMT afin de trouver un équilibre optimal entre puissance et maniabilité.

En outre, la 990 SMT intégrera le système de refroidissement divisé, ou Split-Cooling System, permettant une gestion plus efficace de la température du moteur, particulièrement utile dans des conditions extrêmes. Ce système assure des performances constantes et fiables, ce qui en fait une option idéale pour les longs trajets ou les itinéraires exigeants.

Le design de la KTM 990 SMT conserve des éléments de la gamme Adventure de KTM, mais avec une orientation clairement axée sur la route. Les photos montrent des roues de 17 pouces avec des pneus de route, une différence notable par rapport à la 990 Adventure, qui utilise des pneus mixtes pour terrains variés. Ce choix indique que la 990 SMT sera spécialement conçue pour des performances optimales sur l'asphalte, offrant une dynamique de conduite sportive et agile.

Le prototype de la 990 SMT présente également un châssis amélioré basé sur celui de la 990 Adventure, mais ajusté pour un profil plus bas et une suspension optimisée pour le confort et la stabilité sur la route. Un autre détail intéressant est le réservoir de carburant divisé, une conception qui aide à centraliser les masses, améliorant ainsi la maniabilité, tout en augmentant potentiellement la capacité de carburant, avantage crucial pour les longs trajets.

Alors que la KTM 990 SMT est encore en phase de développement, avec un lancement prévu fin 2025, les attentes autour de ce modèle sont déjà très élevées. En combinant une puissance accrue, un design orienté vers la route et des innovations techniques pour améliorer le confort et la maniabilité, la 990 SMT promet de redéfinir les standards du segment des motos de sport et de tourisme.