Porsche et Ducati s'unissent pour deux jours d'expériences exclusives

Ayant remporté un beau succès en 2024, la Porsche & Ducati Experience, l'événement exclusif pour les amoureux des deux et quatre roues, est de retour en 2025. Le format, créé par Ducati et Porsche Italia, est conçu pour satisfaire les désirs des passionnés qui auront l'occasion de vivre une journée mémorable pleine d'émotions. L'événement est prévu pour les 28 et 29 juin dans le cadre du Porsche Experience Center de Franciacorta, en Italie, et les inscriptions sont déjà ouvertes.

À cette occasion, il sera possible de profiter des cinq pistes différentes, allant de la vitesse au hors-piste en passant par la faible adhérence proposées par le Porsche Experience Center de Franciacorta pour tester des modèles des gammes Ducati et Porsche.

Seront ainsi à la disposition des participants les modèles 2025 Ducati (hormis la famille Panigale) et les nouvelles Porsche 911 Carrera, 911 Carrera GTS, Cayenne et Cayenne Coupé.

Le cours s'adresse à tout le monde, des débutants aux pilotes auto et moto plus expérimentés. Une demi-journée sera consacrée à des exercices avec des motos, tandis que la seconde partie sera réservée aux voitures. Les participants apprendront à garder la bonne position en selle et au volant, à utiliser correctement leur vue, à tirer le meilleur parti de la puissance de freinage des deux véhicules et à gérer les situations d'urgence.

Deux jours pour essayer les Ducati et Porsche dans différentes conditions de piste

Pour participer, il faut disposer d'un casque intégral, une veste et un pantalon en cuir ou en Cordura, équipés d'une protection des épaules, des coudes et des genoux, d'une protection dorsale, de gants et de bottes. Pour ceux qui n'en ont pas, il sera possible, sous réserve de disponibilité, de demander des vêtements techniques lors de l'achat du stage.

Pour plus d'informations sur le cours, le programme et l'inscription, vous pouvez visiter la page DRE Academy du site Ducati ou contacter le support client DRE : dre@ducati.com