QJMotor présente sa gamme de trails

Bien décidé à conquérir le marché moto européen, le constructeur chinois QJMotor est distribué en France par la SIMA.

Surfant sur la vague des trails, QJMotor en propose trois dans son catalogue hexagonal.

Trois motos aux caractéristiques différentes mais aux ambitions communes.

Avec ses airs de Transalp 700 croisée avec une KTM Adventure, la SRT 600 SX Touring (220 kg tous pleins faits) dispose d'un gros réservoir de 20,5 litres. Elle repose sur un bicylindre de 554 cm3 développant 56 chevaux (bridable à 47 chevaux pour la version A2) et offrant un couple de 54 Nm à 5 500 tr/min.

Elle dispose de suspensions réglables avec une fourche avant Marzocchi et un mono-amortisseur arrière. Le système de freinage est quant à lui signé Brembo. Son éclairage LED lenticulaire superposé, ses feux de jour et ses anti-brouillard, son écran connecté TFT de sept pouces ou encore sa selle et poignées chauffantes son de srérie, tout comme l'ensemble de bagagerie : valises rigides et top-case. Disponible en deux coloris, elle est accessible à partir de 6 899 euros.

Au-dessus, on retrouve la SRT 700 SX Touring, elle, dotée d'un bicylindre de 698 cm3 délivrant 70 chevaux également bridable en A2 (47 chevaux). Accessible à partir de 8 249 euros, la 700 affiche pour sa part 243 kg sur la balance tous pleins faits, pour un réservoir de 19,5 litres.

On retrouve l'éclairage LED, l'écran TFT connecté de sept pouces, les poignées et selle chauffantes, les freins Brembo et la fourche Marzocchi et le kit de bagagerie inclus de série dans cette version Touring.

Au sommet de la hiérarchie des trails QJMotor trône la SRT 900 SX Touring (263 kg). Une moto cette fois animée par un bicylindre de 904 cm3 offrant 95 chevaux, soit le maximum autorisé pour être bridable en version A2 à 47 chevaux.

La fourche Marzocchi, les freins Brembo, les poignées et selle chauffantes, le réservoir de 24 litres, l'écran TFT et l'éclairage LED sont complétés par un quickshifter, un contrôle de traction, un régulateur de vitesse et un capteur d'angles morts. La QJMotor SRT 900 SX Touring, livrée avec toute sa bagagerie est facturée 9 999 euros.