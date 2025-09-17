QJ Motor présente une nouvelle sportive inspirée de la compétition

Soignant son image de marque, le constructeur chinois QJ Motor, entité moto du géant Geely, a choisi la compétition comme vitrine internationale.

Présent sur les carénages d'un team engagé en catégorie Moto2 du championnat du monde MotoGP, le constructeur chinois aligne aussi une équipe en championnat du monde Supersport.

C'est dans ce cadre que QJ Motor a profité de la manche disputée en France du WSBK pour présenter ses nouvelles sportives SRK 800 RS et SRK 800 R.

Deux sportives de moyenne cylindrée qui partagent une base commune, un quatre-cylindres en ligne de 778 cm3 offrant environ 120 chevaux et un couple de 75 Nm.

Profitant d'un style signé Benelli Design, une autre des marques appartenant à Qian Jiang, le plus important groupe produisant des deux-roues en Chine, les deux sportives chinoises ont comme objectif de rivaliser avec les Yamaha R9, Kawasaki ZX-6R ou autre Ducati Panigale V2.

Des sportives qui profitent de l'expérience sportive de QJ Motor

Les motos disposent également d'un cadre plus léger et rigide avec un nouveau bras oscillant, d'une boîte à air plus grande qui améliore les performances à haut régime, d'une suspension Marzocchi et de freins Brembo.

La déclinaison RS, alignée en Supersport et logiquement la plus sportive des deux, profite aussi de roues ultra-légères, de pièces en titane et d'un pack racing lui permettant de gagner cinq chevaux supplémentaires avec une transmission revue pour des changements de rapports plus réactifs.

Présentés en France, les deux modèles pourraient bientôt arriver en Europe, profitant de l'expansion du constructeur pour séduire de nouveaux motards.