Quelle était cette moto sur laquelle Tom Cruise a clôturé les JO ?

Cruise a été vu parcourant les rues de Paris, avec une scène particulièrement saisissante sur le pont Bir-Hakeim, où il a piloté cette mystérieuse monture. Ce qui a intrigué beaucoup de spectateurs, c’est le silence inhabituel de la moto, signe évident qu’il s’agissait d’un modèle électrique.

La Livewire S2 Del Mar, pilotée par la star de l’opus Mission Impossible, est bien plus qu’un simple véhicule. À l’origine, ce modèle est le premier deux-roues entièrement électrique conçu par Harley-Davidson, une marque légendaire associée aux gros moteurs V-Twin. Cependant, depuis 2024, Livewire a pris son envol en tant que marque indépendante, bien que Harley-Davidson reste l’actionnaire majoritaire aux côtés du constructeur taïwanais Kymco.

Le modèle S2 Del Mar, inspiré des motos de Flat-track, est équipé d’un moteur électrique développant une puissance continue de 40 ch, avec une pointe à 84 ch, et un couple de 263 Nm. Ces performances permettent à la S2 de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes. Avec une batterie de 10,5 kWh, la moto offre une autonomie de 138 km.

La machine est accessible aux titulaires d’un permis A2, avec un prix de départ fixé à 18 690 €. Un coût élevé, certes, mais pour ceux qui rêvent de suivre les traces de Tom Cruise, c'est peut-être le prix à payer pour rouler avec style et respect de l’environnement.

La présence de Cruise sur cette moto électrique lors d'un événement aussi prestigieux souligne l'importance croissante des véhicules électriques dans l'industrie du sport et du divertissement, tout en ouvrant une nouvelle ère pour les deux-roues de demain. L'apparition de Tom Cruise aux Jeux Olympiques, au guidon d'une Livewire S2 Del Mar, n'est en effet pas anodine, véhiculant plusieurs messages.

En mettant en avant une moto électrique performante et stylée, l'événement souligne l'importance de la transition énergétique et de la mobilité durable. La Livewire S2 Del Mar représente l'innovation dans le monde de la moto, montrant que l'électrique peut être synonyme de performances et d'émotions. Enfin, Tom Cruise, connu pour ses cascades spectaculaires dans les films d'action, incarne parfaitement l'image dynamique et moderne de la moto électrique. Le temps nous dira si cette apparition planétaire aura eu un impact sur les ventes …