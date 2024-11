Quelques retouches pour la Honda CL500 2025

Faisant renaître la lignée CL, la Honda CL500 repose sur la base du custom de moyenne cylindrée de la marque, la CMX500 Rebel.

On retrouve donc le bicylindre en ligne de 471 cm³ qui délivre un couple de 43,4 Nm pour une puissance de 34,3 kW (46,6 chevaux). Les nouveaux réglages apportés à sa centrale électronique et à l'adoption d'un capteur OBD2-2, rendent cette motorisation conforme aux dernières normes Euro5+. La démultiplication finale raccourcie privilégie les accélérations, au démarrage comme en reprises, tandis que la transmission est assurée par une boîte de vitesses à six rapports associée à un embrayage à glissement assisté.

Avec une consommation moyenne annoncée par le constructeur de 3,61 l/100 km, les 12 litres du réservoir autorisent une autonomie potentielle de 300 km.

Un scrambler 500 qui se contente de légers ajustements

Mécaniquement inchangée en 2025, la Honda CL500 profite de quelques ajustements : des repose-pieds repositionnés et associés à une nouvelle fabrication de la selle pour améliorer le confort du pilote, un écran LCD à affichage négatif dont la lisibilité a été améliorée et l’adoption du système ESS de signalement de freinage d’urgence dans les clignotants arrière (qui fait rapidement flasher les clignotants arrière pour alerter les autres usagers du danger).

Pour son millésime 2025, la Honda CL500 (192 kg en ordre de marche), dont le tarif n’a pas été annoncé pour le moment, bénéficie également de coloris inédits : jaune, vert mat, marron et noir mat.