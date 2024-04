Retour vers le futur pour les Aprilia RSV4 et Tuono V4

Comme un symbole, c’est à Austin (Texas, États-Unis), à l’occasion du Grand Prix MotoGP des Amériques qu’Aprilia a dévoilé les séries spéciales SE-09 SBK de ses RSV4 Factory et Tuono V4 Factory.

Pendant que Maverick Viñales, le pilote officiel Aprilia, survolait la concurrence avec une première victoire au guidon de l’Aprilia acquise après une course de haut vol, la marque de Noale célébrait son glorieux passé sportif en dévoilant une série spéciale rendant hommage au premier titre remporté en Superbike en 2009 par Max Biaggi au guidon de la RSV4. Ont suivi 7 titres de champion du monde, 44 victoires et 102 podiums en Superbike pour la sportive italienne.

Trait d’union entre la réussite d’hier en championnat du monde Superbike (WSBK) et celle d’aujourd’hui en MotoGP, les séries spéciales SE-09 SBK viennent célébrer l’ADN sportif de la marque italienne.

La livrée exclusive de cette RSV4 SE-09 SBK reprend ainsi celle de l’équipe officielle engagée dans le championnat du monde Superbike en 2009, avec Max Biaggi et Shinya Nakano, à dominante noire avec une face avant blanche et des touches de rouge. Des motos sur lesquelles on retrouve aussi des éléments en fibre de carbone, notamment un garde-boue avant.

Les Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK (à partir de 26 499 €) et Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK (à partir de 19 999 €) seront disponibles à partir du mois de juin dans les concessions.