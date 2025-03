Roulez élégamment pour la bonne cause avec Triumph

Les inscriptions pour l'édition 2025 du Distinguished Gentleman’s Ride sont désormais ouvertes.

Cet événement emblématique rassemble des passionnés de motos vêtus de leurs plus belles tenues pour sensibiliser le public à la santé masculine en partenariat avec Movember, notamment sur des causes critiques comme le cancer de la prostate et la santé mentale des hommes.

Pour la douzième année consécutive, le constructeur anglais Triumph Motorcycles est le partenaire moto officiel de l’événement. Un soutien de marque qui permet d'élargir la portée de l’événement et encourager les motards de tous horizons à y participer.

Rendez-vous le 18 mai prochain pour l'édition 2025 du DGR

« Nous savions qu’il fallait en faire plus pour la santé des hommes », a déclaré Mark Hawwa, le fondateur du Distinguished Gentleman’s Ride, avant de poursuivre : « avec notre communauté, nous sommes fiers de continuer à rouler avec élégance pour la santé masculine. »

Une cause que soutient particulièrement Paul Stroud, Directeur Commercial de Triumph : « C’est la 12ᵉ année que Triumph est le partenaire moto officiel du DGR, un événement qui unit les motards du monde entier autour d’une cause importante : la santé mentale et physique des hommes. Le DGR prend de l’ampleur chaque année, impliquant toujours plus d’hommes et de femmes, dans un esprit qui incarne le meilleur de notre communauté motocycliste. En plus de collecter davantage de fonds pour la recherche, nous souhaitons aussi sensibiliser et encourager les hommes à parler de leur santé et à consulter au bon moment. »

En France, ce sont 50 balades réparties partout en France qui sont déjà prévues.

Les motards souhaitant s'associer à l'évènement peuvent s’inscrire sur : www.gentlemansride.com