Une belle réussite pour le Distinguished Gentleman's Ride 2024

Devenu un rendez-vous important de l’univers moto auquel la marque anglaise Triumph est fièrement associée, le Distinguished Gentleman’s Ride œuvre depuis 2012 à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate et les maladies mentales.

Cette balade où les participants se mettent sur leur 31, s’est tenue dimanche dernier, le 19 mai, dans 958 villes dans le monde, dont 55 en France, et a permis de récolter plus de 6,4 millions € (7 millions $).

L’édition 2024 a donc fait le plein, avec 112 950 motards qui ont roulé ensemble le temps d’une balade.

En France, les 2 934 participants de cette édition 2024 ont permis de récolter 57 963 €. Des dons qui vont profiter notamment au programme GAP3 du CHU de Lille.

Cet événement, unique en son genre, qui vise à sensibiliser (un dépistage précoce est recommandé à partir de l'âge de 50 ans) et collecter des fonds pour combattre le cancer de la prostate (entre 45 000 et 52 000 nouveaux cas chaque année en France) et les troubles mentaux chez les hommes, a une nouvelle fois démontré la solidarité de la communauté motarde.