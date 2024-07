Royal Enfield se lance dans la Guérilla mais pas seulement

Avant cela, parlons de cette Guerrilla 450 qui partage de nombreux composants avec l'Himalayan 450, notamment le moteur Sherpa de 452 cm³ refroidi par liquide, qui développe une puissance de 39,5 ch à 8 000 tr/min et un couple de 4,1 kgm à 5 500 tr/min. Cependant, le Guérilla 450 se distingue par sa vocation plus routière, en contraste avec l'orientation plus tout-terrain de l'Himalayan.

Les caractéristiques principales sont :

- Moteur : Sherpa 452 cm³ à refroidissement liquide.

- Puissance : 39,5 ch à 8 000 tr/min.

- Couple : 4,1 kgm à 5 500 tr/min.

- Châssis et carrosserie : semblables à l'Himalayan, avec quelques différences notables.

- Roues et suspensions*:

- Pneus avant : 120/70-17 (contre 90/90-21 pour l'Himalayan).

- Pneus arrière : 160/60-17 (contre 140/80-17 pour l'Himalayan).

- Fourche conventionnelle à course courte (contre fourche inversée de 43 mm sur l'Himalayan).

- Dimensions :

- Empattement : 1 491 mm (contre 1 509 mm).

- Longueur hors tout : 2 133 mm (contre 2 286 mm).

- Hauteur sans pare-brise : 1 115 mm (contre 1 316 mm).

- Poids : 182,8 kg (contre 196 kg pour l'Himalayan).

Le Guerrilla 450 se positionne dans un segment concurrentiel incluant des modèles comme la Triumph Speed 400 et le Husqvarna Vitpilen. La Triumph Speed 400 affiche une puissance de 39,5 ch et un couple de 3,8 kgm pour un poids de 170 kg, tandis que la Husqvarna Vitpilen atteint 44 ch.

En attendant la sortie du Guérilla 450, Royal Enfield propose des remises attractives sur plusieurs modèles emblématiques, valables jusqu'au 31 août 2024 via l'importateur exclusif SIMA. Voici les détails des offres :

- Meteor 350 : remise de 400 € TTC.

- HNTR 350 : remise de 400 € TTC.

- Himalayan 410 : remise de 400 € TTC.

- Bullet 350 : remise de 400 € TTC.

- Classic 350 : remise de 500 € TTC.

- Scram 411 : remise de 600 € TTC.

- Interceptor et Continental GT : remise de 650 € TTC.

- Super Meteor 650 : remise de 650 € TTC.

Ces offres constituent une opportunité intéressante pour les amateurs de Royal Enfield de bénéficier de réductions sur des modèles populaires tout en attendant l'arrivée du Guérilla 450…