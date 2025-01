Royal Enfield se rapproche du million

Avec plus de 944 000 motos immatriculées en 2024, le constructeur indien Royal Enfield a établi un nouveau record de ventes, en progression de 4,7 % par rapport à 2023.

Des chiffres qui permettent à la marque d'entrer dans le cercle restreint des dix plus gros constructeurs mondiaux.

Un essor continu pour lequel Royal Enfield se donne les moyens, en ajoutant régulièrement dans son catalogue des modèles inédits, notamment en déclinant sa plateforme star : le bicylindre de 650 cm3, et en investissant dans de nouvelles unités de production comme l'usine récemment ouverte en Thaïlande.

Des ambitions mondiales pour Royal Enfield

Selon le rapport annuel de Motocycles Data : « Royal Enfield est une grande success-story qui a commencé lorsque son propriétaire, Eicher Motor, a décidé en 2013 de construire une nouvelle usine moderne à Oragadam (Inde). Si en 2012 les ventes mondiales n'étaient que de 113 000 unités, dont 99,9 % étaient fabriquées en Inde, en 2025 le cap du million de ventes annuelles sera atteint. La croissance des ventes a été constante dans la région indienne (Inde, Pakistan, Bangladesh et autres) avec +4,3 %, en Amérique du Nord (+11,6 %) et en Amérique latine (+14,0 %). Les ventes ont également été positives en Asie (+7,3 %) et en Europe occidentale (+3,1 %). »

L'ajout prochain des nombreuses nouveautés attendues devrait également contribuer à poursuivre cette expansion mondiale de la firme indienne, particulièrement en dehors de ses frontières.