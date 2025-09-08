Ste Geneviève-des-Bois: 56 motos aux enchères le 11 septembre

Nous reprenons la direction de Sainte Geneviève-des-Bois pour une nouvelle vente multisite (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours). Cinquante-six lots étaient inscrits à cette vente aux enchères lors de la rédaction de cet article.

La vente se tiendra le 11 septembre à partir de 10 heures. Comme d'habitude, elle sera retransmise sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 14,40% TTC du montant de l'adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s'ajouter 85 € TTC si le véhicule bénéficie d'une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Enfin, pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou +4% TTC (pour matériel non immatriculé).

Le règlement pourra se faire par virement ou par carte bancaire.

Pour moins de 1000 euros

Le contexte économique actuel étant compliqué, nous vous proposons une première sélection de machines estimées à moins de 1000 euros (hors frais de vente).

Pour ce scooter Honda PCX 125 cm3 de 2019, on attend un minimum de 600 euros. Le kilométrage n'est pas précisé. On sait juste qu'il sera à récupérer sur le site de Lyon.

On reste à Lyon où ce scooter électrique Oxigo Bingo de 2024 avec à peine plus de 1 400 kilomètres à son compteur sera proposé à partir de 300 euros. À noter que des exemplaires neufs seront proposés à un minimum de 1 300 euros.

Cette BMW R 1150 R de 2004 va bientôt passer le cap des 100 000 kilomètres. On sait juste que le rétroviseur gauche est à changer. Son estimation a été fixée à 600 euros et c'est à Marseille qu'il faudra se rendre pour la récupérer.

Au même endroit, cette Suzuki 1400 GSX de 2007 vous attend contre un minimum de 800 euros. La description très succincte ne nous apprend rien de plus.

On tourne la page pour découvrir d'autres lots.