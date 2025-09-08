Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Ste Geneviève-des-Bois: 56 motos aux enchères le 11 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

 La vente multisite Alcopa de ce mois se tiendra le 11 septembre à partir de 10 heures. Cinquante-six lots répartis sur différents sites  vous attendent... 

Ste Geneviève-des-Bois: 56 motos aux enchères le 11 septembre

 Nous reprenons la direction de Sainte Geneviève-des-Bois pour une nouvelle vente multisite (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours). Cinquante-six lots étaient inscrits à cette vente aux enchères lors de la rédaction de cet article.

 La vente se tiendra le 11 septembre à partir de 10 heures. Comme d'habitude, elle sera retransmise sur le site interencheres.com.

 

Frais et conditions de vente

 Pour cette vente, les frais seront de 14,40% TTC du montant de l'adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s'ajouter 85 € TTC si le véhicule bénéficie d'une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Enfin, pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou +4% TTC (pour matériel non immatriculé).

 Le règlement pourra se faire par virement ou par carte bancaire.

 

Pour moins de 1000 euros

 Le contexte économique actuel étant compliqué, nous vous proposons une première sélection de machines estimées à moins de 1000 euros (hors frais de vente).

 Pour ce scooter Honda PCX 125 cm3 de 2019, on attend un minimum de 600 euros. Le kilométrage n'est pas précisé. On sait juste qu'il sera à récupérer sur le site de Lyon.

Honda PCX 125 cm3 2019 (lot n° 1)
Honda PCX 125 cm3 2019 (lot n° 1)

 

 On reste à Lyon où ce scooter électrique Oxigo Bingo de 2024 avec à peine plus de 1 400 kilomètres à son compteur sera proposé à partir de 300 euros. À noter que des exemplaires neufs seront proposés à un minimum de 1 300 euros.

Scooter électrique Oxygo Bingo 2024 (lot n° 6)
Scooter électrique Oxygo Bingo 2024 (lot n° 6)

 

 Cette BMW R 1150 R de 2004 va bientôt passer le cap des 100 000 kilomètres. On sait juste que le rétroviseur gauche est à changer. Son estimation a été fixée à 600 euros et c'est à Marseille qu'il faudra se rendre pour la récupérer.

BMW R1150R 2004 (lot n° 34)
BMW R1150R 2004 (lot n° 34)

 

 Au même endroit, cette Suzuki 1400 GSX de 2007 vous attend contre un minimum de 800 euros. La description très succincte ne nous apprend rien de plus.

Suzuki GSX 1400 cm3 2007 (lot n° 53)
Suzuki GSX 1400 cm3 2007 (lot n° 53)

 

 On tourne la page pour découvrir d'autres lots.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/