Et à plus de 1 000 euros?

47 heures de fonctionnement, c'est tout ce que l'on sait sur cette Husqvarna 350 cm3 FC de cross. Bien évidemment, elle ne peut être utilisée que sur des circuits privés et il faudra prévoir un fourgon ou une remorque pour venir la réceptionner sur le site de Marseille. Dernière chose, prévoyez un minimum de 2 400 euros pour l'acquérir.

Les gros scooters urbains sont toujours plébiscités. Ici, pour changer des fameux T-Max de chez Yamaha (un exemplaire sera disponible lors de cette vente), c'est un Suzuki Burgman 650 cm3 de 2018 que nous vous proposons. Il a 18 058 kilomètres à son compteur. On nous signale que le radiateur est percé et que le voyant de frein est allumé. À récupérer sur le site de Lyon, on estime qu'il vaut au moins 3 100 euros.

Sur le site de Paris-Sud, on vous propose cette BMW S 1000 R de 2022. Son estimation est fixée à 8 800 euros. Pour l'instant, le descriptif ne nous en dit pas plus.

Pour voyager et éventuellement s'aventurer un peu en off road, cette KTM 790 Adventure de 2020 vous tend son guidon. Elle semble, d'après les photos, être en bon état. Son compteur affiche un peu plus de 21 200 kilomètres et son estimation est annoncée à 4 600 euros.

Rendez-vous après la vente pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vacation.