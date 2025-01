Sunday Ride Classic 2025: Freddie Spencer en invité d'honneur

Pour sa seizième édition qui se tiendra les 16 et 17 mai sur le circuit Paul Ricard du Castellet, la Sunday Ride Classic recevra Freddie Spencer en invité d'honneur.

Cet événement sera l'occasion de célébrer l'anniversaire du double titre de Freddie Spencer (250 et 500 cm3) lors de la saison 1985, soit il y a quarante ans. Cette année-là, le Championnat du Monde de Grands Prix comptait douze épreuves. "Fast Freddie" en remportera sept, que ce soit en 250 ou en 500 cm3.

Pour rappel, c'est en 1980 que Freddie Spencer participe à son premier Grand Prix. En 1982, sur le tracé de Spa-Francorchamps, il remporte l'épreuve en 500 cm3 devenant, à vingt ans, le plus jeune pilote à s'imposer en catégorie reine. Un an plus tard, en obtenant le titre suprême en 500 cm3, il devient le plus jeune à être titré dans cette catégorie. Il devra attendre 2013 pour être détrôné par un certain Marc Marques.

Freddie Spencer à la Sunday Ride Classic 2019 (photo jjcholot)

Freddie Spencer connaît bien la Sunday Ride Classic puisqu'il était déjà présent en 2019 aux côtés d'un autre grand champion américain Kévin Schwantz (notre reportage est à (re) découvrir en cliquant ici).

Pour tout savoir sur cet événement:

-https://www.sundayrideclassic.com/

-https://www.facebook.com/SundayRideClassic/

-https://www.instagram.com/sundayrideclassic/?hl=fr